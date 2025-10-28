Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
OpenAI раскрыла долю пользователей с признаками психоза и суицидальных мыслей

Редакция PRESS 28 октября, 2025 14:05

Наука и технологии 0 комментариев

Компания OpenAI впервые опубликовала данные о количестве пользователей ChatGPT, демонстрирующих признаки психических кризисов — мании, психоза или суицидальных мыслей, пишет BBC. 

По оценке компании, около 0,07% пользователей, активных в течение недели, проявляют такие признаки. Ещё 0,15% ведут разговоры, содержащие «прямые признаки возможного суицидального намерения».

«Хотя доля таких случаев крайне мала, в масштабах сотен миллионов пользователей это значительное число людей», — отмечается в заявлении OpenAI.
ChatGPT, по словам компании, обучен распознавать подобные ситуации и реагировать на них «безопасно и с эмпатией». В случае выявления риска модель предлагает пользователям обратиться за помощью в реальном мире.

В компании сообщили, что над этим протоколом работали более 170 специалистов — психиатров, психологов и врачей из 60 стран. Они разработали алгоритмы реакции, чтобы поддержать пользователей в кризисных состояниях.

Однако публикация данных вызвала обеспокоенность у части экспертов.

«Даже если 0,07% кажется небольшой цифрой, при аудитории в сотни миллионов это десятки, возможно, сотни тысяч человек», — заявил профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джейсон Нагата, исследующий влияние технологий на психику молодёжи.
По словам Нагаты, искусственный интеллект может помогать в поддержке психического здоровья, «но нельзя забывать о его ограничениях».

OpenAI утверждает, что последние обновления ChatGPT позволяют системе распознавать признаки бреда, мании и суицидального риска и при необходимости переводить диалог в «более безопасный режим».

Компания также подтвердила, что «малый процент пользователей» действительно означает «существенное количество людей», и заверила, что принимает меры для улучшения механизмов реагирования.

Публикация данных совпала с усилением юридического давления на OpenAI. В Калифорнии родители 16-летнего подростка подали иск, обвинив компанию в том, что ChatGPT якобы подтолкнул их сына к самоубийству. Это первый случай судебного иска о «непреднамеренном доведении до смерти» через ИИ.

В отдельном инциденте, произошедшем в августе в Коннектикуте, подозреваемый в убийстве и самоубийстве выложил в сеть переписку с ChatGPT, которая, по данным следствия, могла способствовать развитию его бредовых идей.

«Иллюзия реальности, создаваемая чат-ботами, очень сильна», — отмечает профессор Робин Фелдман, директор Института права и инноваций Калифорнийского университета. — «OpenAI заслуживает признания за прозрачность, но человек в состоянии кризиса может просто не воспринять предупреждения на экране».

