Здесь на площади свыше 8 га планируется обустроить кладбище, колумбарий и крематорий. Совсем близко, на расстоянии 200 м, от будущего некрополя расположен микрорайон Иманта - здешних жителей эти перемены совсем не устраивают.

Процесс изменения статуса земельного участка инициировал его владелец - предприятие ABSocial.

Что говорят по этому поводу рижане, живущие поблизости?

Елена: «Я как жительница Иманты, безусловно, против строительства крематория, который планируют строить окно в окно в жилом районе. В 500 метрах от домов, в 700 метрах от детских садов, от школы. Поскольку это неэтично, в жилом районе такие вещи нельзя строить окно в окно».

Дануте, жилец дома на ул. Балтэглю, 32: «У нас десять внуков, дети. Мы сами больные — у меня группа инвалидности и у мужа группа. Мы против этого крематория».

Дом, где живет Дануте, будет с трех сторон окружен кладбищем и отрезан от основной дороги.

Представитель общества Anniņmuiža Ригонда Берзиня:

«Это будет беспрецедентная ситуация. Они будут жить на кладбище! Они будут проезжать через кладбище, должны будут согласовывать между собой все мероприятия. Вечеринку не смогут устроить у себя во дворе, пока там идет процессия».

Еще одна проблема связана с тем, что этот участок периодически заболачивается, там высокий уровень грунтовых вод. Только часть территории приемлема для традиционных захоронений, но и здесь нужно проводить земляные работы.

«Там очень высокий уровень грунтовых вод. Конечно, сейчас заказчик сказал, что он может засыпать, чтобы там можно было делать захоронения. Но я не верю, что в нашей ситуации в Латвии что-то можно проконтролировать, реально засыпать 8 гектаров или даже большую часть, чтобы захоронения делать — я как-то не верю», — считает Берзиня.

Кроме того, неясно, какое оборудование будет использоваться в крематории, какие технологии и экологические параметры.

«Как мы можем что-то обсуждать, если нет никаких расчетов? Неизвестно, какая печь в крематории будет, какая мощность», — говорит Берзиня.

На сайте департамента развития Риги обсуждение продолжается. На момент подготовки сюжета там было 25 комментариев. Большинство выражают категорическое несогласие с появлением на границе жилого района кладбища и крематория.