Непривитых детей не впускать в сады и школы? Эксперты думают

В интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 она пояснила, что в этом случае сложилась бы ситуация, в которой ребенок страдает из-за действий родителей, однако любое установленное из-за действий родителей ограничение, непосредственно затрагивающее ребенка, недопустимо. "Какова бы ни была практика других стран, я бы не хотела, чтобы мы это делали", - сказала Ковалевска.

На просьбу прокомментировать недавно выданное Бюро омбудсмена объяснение о том, что за решением о вакцинации ребенка в семьях так называемых антиваксеров врач может обратиться в сиротский суд, глава ЦЗД отметила, что на практике это не так просто, поскольку недостаточно только факта, что ребенок не привит. Сиротский суд может решать эти вопросы только в случаях, когда здоровью или жизни ребенка угрожает опасность, поскольку работники сиротских судов также не являются специалистами в медицине, пояснила Ковалевска.

"Мы много об этом думали. В ситуации, когда медицинское учреждение или семейный врач могу сказать, каков риск того, что для здоровья, жизни ребенка наступает угроза, обязательно следовало бы обратиться в сиротский суд", - рассказала руководитель ЦЗД. Но, по ее мнению, неприемлема ситуация, когда медицинское учреждение или семейный врач просматривает список пациентов, выясняет, какие дети не привиты, и направляет этот список в сиротский суд.

В таких случаях сиротский суд не смог бы решить эти вопросы по существу, так как сам факт не сделанной прививки не угрожает жизни и здоровью ребенка, если нет какого-либо дополнительного медицинского заключения об обратном, пояснила глава ЦЗД.

Как сообщалось ранее, дискуссии о том, как добиться большего охвата вакцинацией среди детей, в очередной раз вспыхнули в сентябре, когда несколько непривитых детей заболели дифтерией и один из них умер.

