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Некоторые родители даже не лечат детей с онкологией: когда медикам помогает Сиротский суд

Редакция PRESS 7 октября, 2024 14:21

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Председатель Рижского сиротского суда Айварс Красноголов в интервью Латвийскому радио рассказал о случаях, когда медики, в том числе семейные врачи, привлекали Сиротский суд для принятия решения о принудительном лечении детей, чьи родители от лечения отказывались.

Оказалось, что в практике Сиротского суда даже были случаи, когда родители не отводили на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

В свою очередь, в связи с вакцинацией Рижский сиротский суд не получал запросов. Однако Красноголов знает, что в другие сиротские суды такие запросы поступали.

Как сообщалось, специалисты планируют подумать над тем, как успешнее применить в ежедневной практике врачей 14-ю статью Закона о правах пациентов - о согласии сиротского суда. А именно, у семейных врачей есть возможность привлечения сиротского суда, если законный представитель не соглашается на вакцинацию или лечение, однако такая возможность используется редко.

Также сообщалось, что после указаний омбудсмена по поводу предоставления помощи детям, в Министерстве здравоохранения заявили, что в сотрудничестве с вовлеченными сторонами планируется улучшить услуги в сфере наркологии, в том числе путем разработки условий обязательного лечения наркозависимых детей и подростков.

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