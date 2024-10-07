Некоторые родители даже не лечат детей с онкологией: когда медикам помогает Сиротский суд

Оказалось, что в практике Сиротского суда даже были случаи, когда родители не отводили на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

В свою очередь, в связи с вакцинацией Рижский сиротский суд не получал запросов. Однако Красноголов знает, что в другие сиротские суды такие запросы поступали.

Как сообщалось, специалисты планируют подумать над тем, как успешнее применить в ежедневной практике врачей 14-ю статью Закона о правах пациентов - о согласии сиротского суда. А именно, у семейных врачей есть возможность привлечения сиротского суда, если законный представитель не соглашается на вакцинацию или лечение, однако такая возможность используется редко.

Также сообщалось, что после указаний омбудсмена по поводу предоставления помощи детям, в Министерстве здравоохранения заявили, что в сотрудничестве с вовлеченными сторонами планируется улучшить услуги в сфере наркологии, в том числе путем разработки условий обязательного лечения наркозависимых детей и подростков.