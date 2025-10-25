Автомобиль Seat с женщиной за рулём в окрестностях Ропажи заметил и остановил патруль местной муниципальной полиции. Коллеги из Госполиции обратились к ним с просьбой обследовать адрес, по которому задекларирована владелица автомашины, так как, возможно, она вызвала аварию и покинула место происшествия.

Выяснилось, что владелица доверила машину своей дочери, а та дала её внучке, чтобы съездить из Риги в Ропажи.

Что же рассказала о ДТП сама водитель по имени Элина?

"Не знаю. Я ехала от [высшей школы] Turība. Получается, что мне надо было сделать левый поворот на Виенибас гатве. Мне начала бибикать машина, ехавшая поперёк, но я реально успела повернуть. И тогда я просто не смогла остановиться на пешеходном переходе. (...) Не было возможно нигде поставить машину".

ДТП произошло в Риге на перекрёстке Виенибас гатве и ул. Грауду. Совершая поворот, женщина сбила 17-летнего парня и, как она сама пояснила, там, по её мнению, было негде остановиться, поэтому она поехала дальше. Парень доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, он получил разного рода травмы. На вопрос полицейских "Вы просто уехали?" Элина ответила, что "просто негде было поставить машину".

Но это ещё не всё. Как сказал в эфире начальник Стопиньско-Ропажского участка Ропажской краевой муниципальной полиции Сандис Гедоминскис, при осмотре транспортного средства были обнаружены технические повреждения: "Выяснилось, что эти повреждения возникли в результате другого ДТП, которое произошло после этого. В этом случае она написала согласованное уведомление со вторым участником ДТП. Данное лицо было временно задержано до прибытия сотрудников Госполиции для выяснения дальнейших обстоятельств".

На видеозаписи, сделанной сотрудниками полиции, видно, что Элина задаёт вопрос: "Что мне за это будет? Последствия какие?". Ей объясняют, что, по-видимому, её на некоторое время лишат водительских прав. Будет также выяснено, насколько тяжёлые травмы получил пешеход, которого Элина покинула на месте происшествия, не проверив его состояние. "Это очень плохо. Так никогда не надо делать. Всегда надо оставаться на месте, как бы там ни было, а если уезжаете, то это в десять раз хуже".

Госполиция ещё будет решать о наказании в рамках процесса об административном нарушении.