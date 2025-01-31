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Наштамповали экономистов, где теперь работать? Как хорошее образование мешает найти работу в Латвии

Редакция PRESS 31 января, 2025 15:50

Новости Латвии 0 комментариев

Молодые ничего не понимают, женщины в 30 родят и работать не будут, те кому полтинник уже отстали от отрасли… Поводов не дать работу очень много, но читатель la.lv Валдис рассказал о том, как его дискриминировали по… слишком хорошему образованию и опыту.

Рассказал Валдиса вошел в цикл публикаций la.lv о том, как и почему в Латвии трудно найти хорошую работу.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Кристу (редактора la.lv – прим. pess.lv) за то, что она подняла эту тему о том, как невозможно найти работу в Латвии, потому что на самом деле корни этой проблемы уходят примерно на 20-25 лет назад, когда в нашей системе образования, а именно в Латвийском университете (ЛУ), где в конце 1990-х и начале 2000-х годов было около 15 человек на место, чтобы попасть в бесплатную группу экономистов. В итоге, однако, всех абитуриентов принанимали, потому что ЛУ тоже нужно было зарабатывать деньги. Такая ситуация привела к тому, что сегодня на рынке существует большое количество потенциальных сотрудников с высшим образованием, но они не могут найти работу.

Именно об этом сейчас говорят представители бизнеса - они понимают, что им нужны люди с инженерным образованием на рабочих местах, но, похоже, государство этого не слышит, или, по крайней мере, делает вид, что не слышит.

Моя история противоположна предыдущим рассказам, потому что у меня есть как степень магистра в области управленческих наук, полученная в том же ЛУ, с довольно хорошим опытом работы в качестве руководителя  отдела, так  и достаточное количество опыта в различных сферах обслуживания, в обслуживании клиентов, управлении персоналом и продажами. У меня 15-летний опыт работы в качестве руководителя создаваемого нового отдела, при оптимизации существующих процессов, но даже этого недостаточно, чтобы найти работу, соответствующую моему опыту.

Могу добавить, что за четыре года поисков работы, я разослал не менее 2 000 резюме и так и не смог найти работу, сопоставимую с моим опытом.

За эти годы меня пригласили всего на пять собеседований, в ходе которых можно было почувствовать как я хорошо  знаком с темой, как могу ответить на все вопросы, но в конце всегда был отказ.

С одной стороны я свой 40 день рождения отметил уже какое-то время назад, поэтому понимаю, что на должность руководителя структурного подразделения  конкуренция самая высокая, и один раз я получил отказ, в котором похвалили мой опыт, но также добавили, что они в общей сложности получили 250 заявок от потенциальных соискателей.

Добавлю, что примерно в 80-90% случаев никто даже не присылает отказ, а в оставшихся 10-20% присылается официальное письмо с такой формулировкой: «Вы хороши, но мы выберем кого-то другого, у кого больше опыта в этой области».

Самое интересное то, что быть руководителем - не единственная моя способность, я могу выполнять и другую работу более низкого уровня, но проблема в том, что когда люди видят мой опыт работы руководителем, они не приглашают меня на собеседования на другие должности, и получается такой заколдованный круг, в котором я получаю отказ на должность руководителя из-за высокой конкуренции, а на меньшие должности из-за того, что мой опыт, возможно, будет выше, чем опыт моего же начальника и это их пугает.  

Не знаю, существует ли такая же ситуация на рынке труда в других странах, но мне кажется не совсем нормальным, что никому не нужен человек с хорошим опытом работы.

Я также встречался и общался со специалистами по подбору персонала, чтобы выяснить, все ли в порядке с моим резюме, и их ответ был следующим: «Все в порядке, но такова текущая ситуация на рынке».

Не то чтобы никто не искал сотрудников, на том же портале cv.lv регулярно появляется около 250-300 вакансий в сфере управления...", - пишет Валдис.

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