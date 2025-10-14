Начало октября в Латвии выдалось неожиданно холодным

Самая низкая температура воздуха составила -1,8 градуса 2 октября в Зосени, а выше всего - до +16,7 градуса - столбики термометров поднялись 7 октября на Елгавской и Стендской наблюдательных станциях.

Количество осадков в среднем по стране составило 14,2 мм, или 58% от нормы. На западном побережье Курземе осадков выпало больше, чем обычно в октябре, а на остальной территории Латвии дождей было гораздо меньше.

Количество дождей в Лиепае достигло 45,4 мм, а наименьшее количество осадков в первой декаде месяца зарегистрировано в Зосени - 3,8 мм.

Показатель засухи и влажности в октябре был самым низким в Алуксненском крае, за трехмесячный период - в Екабпилсском крае. Самый высокий за месяц показатель влажности зафиксирован в Лиепае, за три месяца - в Балвском крае.

Средняя относительная влажность воздуха составила 86% - от 82% в Риге до 89% в Даугавпилсе. Самые сильные порывы ветра - 18,6 метра в секунду - наблюдались 4 октября на Колке.