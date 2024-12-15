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На Видземской возвышенности выпало 20 см снега; синоптики обещают, что все это растает за неделю

© LETA 15 декабря, 2024 14:09

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На метеостанции в Зосены в воскресенье, 15 декабря, в 13:00 снежный покров достиг 13 см толщины, а посты местных жителей в соцсетях свидетельствуют о том, что в других местах на Видземской возвышенности выпало целых 20 см снега.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снежный покров накрыл почти всю Видземе, Латгалию и Селию. В Курземе и Земгале снега меньше.

Наиболее сильные порывы ветра зарегистрированы утром в Вентспилском порту, где северо-западный ветер кратковременно достиг скорости 23,8 м/с.

Температура воздуха днем по всей стране была около нуля.

В понедельник ночью и до полудня Латвию, начиная с запада, пересечет обширная зона осадков, местами на востоке страны пройдут сильные снегопады. Во второй половине ночи и в первой половине дня скорость порывов западного ветра во многих местах достигнет 20-25 м/с, во многих местах в Курземе возможны порывы до 27 м/с. Ветер такой силы может ломать деревья и вызывать другие небольшие разрушения.

В понедельник температура воздуха повысится до +4-9 градусов и на следующей неделе почти по всей стране снег растает, прогнозируют синоптики.

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