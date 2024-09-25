Мы должны восстановить доверие к ООН: Ринкевич в Нью-Йорке внес ряд рацпредложений

"...Особенно когда в конфликты вовлечены сами постоянные государства-участники. Это способ обеспечить, чтобы постоянные члены Совета безопасности выполняли свой долг по защите мира и безопасности", - акцентировал президент.

У ООН есть свои недостатки, признал Ринкевич. "Зачастую ставится под сомнение ее потенциал по предотвращению агрессии или разрешению конфликтов. Мы должны признать эти недостатки и эффективно их устранить", - отметил он, подчеркнув, что Латвия решительно поддерживает восстановление системы ООН и реформу Совета безопасности ООН.

Ринкевич считает, что число постоянных членов Совбеза необходимо расширить, чтобы сделать его более эффективным, инклюзивным и ответственным. В том числе необходимо увеличить участие недостаточно представленных регионов.

Кроме того, по его мнению, настало время обеспечить постоянное присутствие за столом Совета безопасности Африки. "Африка слишком долго оставалась без внимания, и это нужно менять", - уверен Ринкевич.

По его мнению, даже малые островные развивающиеся государства могут претендовать на непостоянное членство в Совбезе, особенно учитывая экзистенциальные угрозы, с которыми они сталкиваются.

"Мы должны восстановить доверие к ООН и общие ценности. Работая вместе, мы можем это сделать", - уверен Ринкевич.

При этом он отметил, что Латвия полностью готова взять на себя свою часть ответственности и впервые на выборах 2025 года выступит кандидатом на непостоянное членство в Совете безопасности.

"Мы готовы дать новый энергетический импульс этой международной организации", - подчеркнул Ринкевич.