Мошенники рассылают поддельные сообщения от имени главы банка Citadele

Используя поддельный профиль на имя банковского менеджера, в том числе используя ее фотографию в качестве аватара, мошенники общаются на английском языке в приложении для обмена сообщениями WhatsApp, прося о срочных рабочих заданиях, таких как покупка подарочных карт и их отправка позже.

Отдел ИТ-безопасности банка Citadele напоминает вам о необходимости быть осторожными и при получении подобного сообщения игнорировать его и блокировать пользователя. Аналогично, в подобных случаях, если есть подозрение на поддельность профиля, целесообразно сообщить об инциденте лицу или представляемой им компании, используя другие каналы связи.

В настоящее время банк Citadele предпринимает все необходимые меры для скорейшего закрытия мошеннического профиля.