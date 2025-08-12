По словам источника, система латвийских тюрем балансирует на грани коллапса. Переполненные учреждения, несогласованные изменения в законах и всё более репрессивные меры лишают заключённых веры в возможность нормальной жизни после освобождения. Одним из самых болезненных ударов стало превращение связи с близкими — ключевого элемента ресоциализации — в условную привилегию, которую администрация может в любой момент отменить.

Последние поправки к Уголовному закону (ст. 309) предусматривают уголовную ответственность за хранение мобильных телефонов и SIM-карт, а новые правила внутреннего распорядка расширяют полномочия администрации. Заключённым, пытающимся сохранить связь с родными, приходится пробиваться сквозь бюрократические и излишне жёсткие нормы, говорится в материале портала.

«Формально разрешены письма, свидания и телефонные звонки, но на практике все эти формы общения строго ограничены цензурой и регламентами. Для визита родственнику нужно пройти сложную процедуру согласования, а телефонные разговоры — короткие и всегда прослушиваются. Видеосвязь, давно привычная в других странах ЕС, в Латвии внедряется медленно и выборочно. Теперь Минюст предлагает ещё более строгие правила, которые ещё сильнее изолируют заключённых», — беспокоится читатель.

Проект новых норм, представленный в августе, включает положения, которые правозащитники называют унизительными. Например, администрация сможет отказать в свидании, если у родственника когда-то была судимость — даже погашенная. Это, по сути, карает человека за прошлое и лишает обе стороны права на семейную жизнь.

Не менее показателен пункт об игровых консолях: разрешены будут только те, что «не несут риска несанкционированной связи», то есть устаревшие модели, которые уже невозможно купить. На бумаге «разрешение» есть, но на деле права лишают.

Между тем связь с семьёй и друзьями — важнейший фактор психологического здоровья и успешного возвращения в общество, напоминает автор. Европейский суд по правам человека не раз отмечал: лишение свободы не должно приравниваться к социальной изоляции. Однако в Латвии этот принцип часто игнорируют, превращая страдания в норму, говорится в статье.

В последние годы протесты заключённых становились всё громче. В 2023-м десятки человек в Олайнской тюремной больнице объявили голодовку, обвиняя сотрудников в произволе. «Мы не видим другого способа бороться, кроме как причинять вред собственному здоровью», — заявили они тогда. Ответ властей был жёстким: начальник учреждения пригрозил изолировать всех участников в штрафных камерах.

Сегодня недовольство зрееет сразу в нескольких тюрьмах, предупреждает автор. По его словам, если ограничения продолжатся, заключённые пойдут на крайние меры — от новых голодовок и коллективных исков до разрушения камер, поджогов имущества и массовых беспорядков.

«Подобные угрозы нельзя игнорировать. История латвийской пенитенциарной системы уже знает примеры насильственных бунтов, включая протесты и пожар в Парлиелупском изоляторе в 2005 году. Недопустимо, чтобы страна ЕС в XXI веке снова подошла к такому сценарию», — говорится в статье.

Предупреждение звучит однозначно: без реальных изменений кризис в тюрьмах перерастёт в открытую конфронтацию. Заключённые остаются гражданами Латвии, и их базовые права не заканчиваются за воротами тюрем. Если государство продолжит закрывать на это глаза, оно рискует столкнуться не только с решениями международных судов, но и с протестом.