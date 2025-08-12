Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минюст хочет урезать право заключённых на связь с родными. Тюрьмы на грани? (1)

pietiek.com 12 августа, 2025 16:17

ЧП и криминал 1 комментариев

В переполненных латвийских тюрьмах растёт напряжение. Новые правила ещё сильнее ограничивают право заключённых на общение с семьями, превращая его в привилегию, которую можно отнять по усмотрению администрации. И всё чаще из камер доносятся предупреждения: если государство продолжит игнорировать голоса заключённых, следующим шагом станут радикальные протесты, сообщает читатель портала pietiek.com.

По словам источника, система латвийских тюрем балансирует на грани коллапса. Переполненные учреждения, несогласованные изменения в законах и всё более репрессивные меры лишают заключённых веры в возможность нормальной жизни после освобождения. Одним из самых болезненных ударов стало превращение связи с близкими — ключевого элемента ресоциализации — в условную привилегию, которую администрация может в любой момент отменить.

Последние поправки к Уголовному закону (ст. 309) предусматривают уголовную ответственность за хранение мобильных телефонов и SIM-карт, а новые правила внутреннего распорядка расширяют полномочия администрации. Заключённым, пытающимся сохранить связь с родными, приходится пробиваться сквозь бюрократические и излишне жёсткие нормы, говорится в материале портала.

«Формально разрешены письма, свидания и телефонные звонки, но на практике все эти формы общения строго ограничены цензурой и регламентами. Для визита родственнику нужно пройти сложную процедуру согласования, а телефонные разговоры — короткие и всегда прослушиваются. Видеосвязь, давно привычная в других странах ЕС, в Латвии внедряется медленно и выборочно. Теперь Минюст предлагает ещё более строгие правила, которые ещё сильнее изолируют заключённых», — беспокоится читатель.

Проект новых норм, представленный в августе, включает положения, которые правозащитники называют унизительными. Например, администрация сможет отказать в свидании, если у родственника когда-то была судимость — даже погашенная. Это, по сути, карает человека за прошлое и лишает обе стороны права на семейную жизнь.

Не менее показателен пункт об игровых консолях: разрешены будут только те, что «не несут риска несанкционированной связи», то есть устаревшие модели, которые уже невозможно купить. На бумаге «разрешение» есть, но на деле права лишают.

Между тем связь с семьёй и друзьями — важнейший фактор психологического здоровья и успешного возвращения в общество, напоминает автор. Европейский суд по правам человека не раз отмечал: лишение свободы не должно приравниваться к социальной изоляции. Однако в Латвии этот принцип часто игнорируют, превращая страдания в норму, говорится в статье.

В последние годы протесты заключённых становились всё громче. В 2023-м десятки человек в Олайнской тюремной больнице объявили голодовку, обвиняя сотрудников в произволе. «Мы не видим другого способа бороться, кроме как причинять вред собственному здоровью», — заявили они тогда. Ответ властей был жёстким: начальник учреждения пригрозил изолировать всех участников в штрафных камерах.

Сегодня недовольство зрееет сразу в нескольких тюрьмах, предупреждает автор. По его словам, если ограничения продолжатся, заключённые пойдут на крайние меры — от новых голодовок и коллективных исков до разрушения камер, поджогов имущества и массовых беспорядков.

«Подобные угрозы нельзя игнорировать. История латвийской пенитенциарной системы уже знает примеры насильственных бунтов, включая протесты и пожар в Парлиелупском изоляторе в 2005 году. Недопустимо, чтобы страна ЕС в XXI веке снова подошла к такому сценарию», — говорится в статье.

Предупреждение звучит однозначно: без реальных изменений кризис в тюрьмах перерастёт в открытую конфронтацию. Заключённые остаются гражданами Латвии, и их базовые права не заканчиваются за воротами тюрем. Если государство продолжит закрывать на это глаза, оно рискует столкнуться не только с решениями международных судов, но и с протестом.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

