Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Министры за возврат переплат КОЗ людям: но кто платить-то будет? (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 сентября, 2025 07:49

Важно 1 комментариев

Как глава Минэкономики Виктор Валайнис, так и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис выражают поддержку возврата части КОЗ (компонента обязательной закупки, OIK), уплаченной пользователями электроэнергии. В ближайшее время Валайнис планирует встретиться с представителями общества Tiesiskums.lv, чтобы уточнить информацию об этой инициативе, пишет Ритумс Розенбергс на портале nra.lv.

Однако пока без ответа остаётся вопрос - из чьего кармана будет выплачена компенсация в случае положительного решения суда. Иными словами, за чей счёт банкет?

И в соцсетях, и в других местах появляется реклама о том, что нужно зарегистрироваться в системе и заключить договор с обществом, которое проведёт процесс возврата "вместо вас и на свои средства". Тем временем у простого налогоплательщика возникает вопрос: что будет, если суд решит в пользу заявителя? Речь идёт о сумме от 1,9 до 2,9 миллиарда евро без НДС.

Если покопаться в недавнем прошлом, можно вспомнить, что прямо или косвенно за "косяки" чиновников расплачивались налогоплательщики - так было с решением о спасении банков во время кризиса и с неудачными попытками закупки поездов. Так или иначе, как правило, конечным пострадавшим оказывается налогоплательщик. А тем временем население продолжает подписывать договор о возврате КОЗ, передавая представителям общества своё право требования и свои личные данные.

Что думают по этому поводу министры?

Валайнису был задан вопрос, как населению правильнее поступить и каковы будут последствия для налогоплательщиков, если суд примет положительное решение и государству придётся вернуть КОЗ. Он ответил: "Я уже побеседовал с некоторыми авторами этой инициативы и запланировал организацию совещания с ними. Моё мнение и мнение СЗК не слишком отличается от высказанного авторами инициативы. Мы создавали отдельные комиссии по расследованию, выступали со своими индивидуальными мнениями о том, насколько эта система КОЗ была несправедлива, что мы были вынуждены совершать платежи, не выдерживающие никакой критики, мы финансировали бизнес-проекты отдельных предпринимателей. На мой взгляд, тут есть место для дискуссии. Я со своей стороны однозначно поддерживаю авторов этой инициативы. Выбранный ими путь - новый опыт для Латвии. Мне было бы интересно встретиться с ними и понять, на чём они в данный момент фокусируются".

На вопрос, не придётся ли налогоплательщикам в случае положительного решения суда платить дважды, Валайнис дал ответ: "Думаю, что нет, но, с другой стороны, что касается возвратов, надо смотреть на предпринимателей, получивших эти платежи. Надо понимать, о каких переплатах пойдёт речь. Считаю, что не все КОЗ были незаконными, но определённо была такая часть, которую суд должен будет обязательно оценить, и тогда соответственно по этим частям можно будет дать оценку, кто был их получателем".

По поводу потенциально подлежащей выплате суммы в размере около 2 миллиардов евро, обсуждалась ли она в правительстве, Валайнис дал пояснение: "Нет, в правительстве не было ни одной дискуссии по этому вопросу. Я сам как раз информирован и со своей стороны пригласил представителей этого общества на беседу, которая обязательно состоится в ближайшее время, тогда и можно будет сделать вывод. Я точно не стану осуждать деятельность этого общества. По-моему, есть очень большое основание для их действий".

Министру климата и энергетики Каспарсу Мелнису тоже были заданы вопросы о том, что он думает по поводу возврата КОЗ и что произойдёт с государством, если возвращать эти почти 2 миллиарда евро всё же придётся. Он ответил так: "Я за то, что человек должен выступать за свои права. Я бы призвал обратить внимание на юридические нюансы. Если немного углубиться в этот вопрос, он станет намного интереснее. Это всё равно что сдать кому-то в аренду квартиру, кто платит КОЗ за тебя, и в результате получится, что жилец сможет взыскать с тебя КОЗ снова. Чисто в юридическом плане я был бы осторожен, но если удастся - снимаю шляпу".

Когда Мелниса спросили, не должны ли ответственные госчиновники давать людям больше разъяснений, чтобы было понятно, как правильнее действовать - с одной стороны рекламируется кампания, зовущая идти и подписываться, а с другой - люди толком не понимают, что всё это значит, министр ответил: "Я бы определённо призвал больше появляться в публичных СМИ и больше привлекать экспертов от государства, которые всё это разъяснили бы. Мне как министру влиять на судебные процессы не положено, но я бы призвал задать много логичных вопросов тем, кто участвовал в принятии решений о введении КОЗ".

На просьбу уточнить, идёт ли речь о предыдущих министрах, Мелнис отреагировал так: "Думаю, что да, о них. Если ты принял решение, ты должен быть убеждён, что оно правильное. Нужна аргументация, почему они приняли такое решение, что их на это сподвигло. Это людям нужно знать".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:00 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать