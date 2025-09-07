Однако пока без ответа остаётся вопрос - из чьего кармана будет выплачена компенсация в случае положительного решения суда. Иными словами, за чей счёт банкет?

И в соцсетях, и в других местах появляется реклама о том, что нужно зарегистрироваться в системе и заключить договор с обществом, которое проведёт процесс возврата "вместо вас и на свои средства". Тем временем у простого налогоплательщика возникает вопрос: что будет, если суд решит в пользу заявителя? Речь идёт о сумме от 1,9 до 2,9 миллиарда евро без НДС.

Если покопаться в недавнем прошлом, можно вспомнить, что прямо или косвенно за "косяки" чиновников расплачивались налогоплательщики - так было с решением о спасении банков во время кризиса и с неудачными попытками закупки поездов. Так или иначе, как правило, конечным пострадавшим оказывается налогоплательщик. А тем временем население продолжает подписывать договор о возврате КОЗ, передавая представителям общества своё право требования и свои личные данные.

Что думают по этому поводу министры?

Валайнису был задан вопрос, как населению правильнее поступить и каковы будут последствия для налогоплательщиков, если суд примет положительное решение и государству придётся вернуть КОЗ. Он ответил: "Я уже побеседовал с некоторыми авторами этой инициативы и запланировал организацию совещания с ними. Моё мнение и мнение СЗК не слишком отличается от высказанного авторами инициативы. Мы создавали отдельные комиссии по расследованию, выступали со своими индивидуальными мнениями о том, насколько эта система КОЗ была несправедлива, что мы были вынуждены совершать платежи, не выдерживающие никакой критики, мы финансировали бизнес-проекты отдельных предпринимателей. На мой взгляд, тут есть место для дискуссии. Я со своей стороны однозначно поддерживаю авторов этой инициативы. Выбранный ими путь - новый опыт для Латвии. Мне было бы интересно встретиться с ними и понять, на чём они в данный момент фокусируются".

На вопрос, не придётся ли налогоплательщикам в случае положительного решения суда платить дважды, Валайнис дал ответ: "Думаю, что нет, но, с другой стороны, что касается возвратов, надо смотреть на предпринимателей, получивших эти платежи. Надо понимать, о каких переплатах пойдёт речь. Считаю, что не все КОЗ были незаконными, но определённо была такая часть, которую суд должен будет обязательно оценить, и тогда соответственно по этим частям можно будет дать оценку, кто был их получателем".

По поводу потенциально подлежащей выплате суммы в размере около 2 миллиардов евро, обсуждалась ли она в правительстве, Валайнис дал пояснение: "Нет, в правительстве не было ни одной дискуссии по этому вопросу. Я сам как раз информирован и со своей стороны пригласил представителей этого общества на беседу, которая обязательно состоится в ближайшее время, тогда и можно будет сделать вывод. Я точно не стану осуждать деятельность этого общества. По-моему, есть очень большое основание для их действий".

Министру климата и энергетики Каспарсу Мелнису тоже были заданы вопросы о том, что он думает по поводу возврата КОЗ и что произойдёт с государством, если возвращать эти почти 2 миллиарда евро всё же придётся. Он ответил так: "Я за то, что человек должен выступать за свои права. Я бы призвал обратить внимание на юридические нюансы. Если немного углубиться в этот вопрос, он станет намного интереснее. Это всё равно что сдать кому-то в аренду квартиру, кто платит КОЗ за тебя, и в результате получится, что жилец сможет взыскать с тебя КОЗ снова. Чисто в юридическом плане я был бы осторожен, но если удастся - снимаю шляпу".

Когда Мелниса спросили, не должны ли ответственные госчиновники давать людям больше разъяснений, чтобы было понятно, как правильнее действовать - с одной стороны рекламируется кампания, зовущая идти и подписываться, а с другой - люди толком не понимают, что всё это значит, министр ответил: "Я бы определённо призвал больше появляться в публичных СМИ и больше привлекать экспертов от государства, которые всё это разъяснили бы. Мне как министру влиять на судебные процессы не положено, но я бы призвал задать много логичных вопросов тем, кто участвовал в принятии решений о введении КОЗ".

На просьбу уточнить, идёт ли речь о предыдущих министрах, Мелнис отреагировал так: "Думаю, что да, о них. Если ты принял решение, ты должен быть убеждён, что оно правильное. Нужна аргументация, почему они приняли такое решение, что их на это сподвигло. Это людям нужно знать".