Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Сентября Завтра: Elma, Elna, Menarda
Доступность

Maxima Latvija — самый любимый бренд в сфере розничной торговли!

Новости партнеров Редакция PRESS 30 сентября, 2025 11:55

Новости партнеров

Вот уже седьмой год подряд Maxima Latvija занимает лидирующие позиции в ежегодном Baltijas Zīmolu top («Балтийский рейтинг брендов»). Скажем больше, в этом году Maxima Latvija признана самым любимым брендом розничной торговли в Латвии и странах Балтии.

«Доверие покупателей очень ценно...»

Эта высокая оценка подтверждает способность предприятия сферы розничной торговли прислушиваться к потребностям клиентов, предлагая актуальный ассортимент товаров по доступным ценам и выстраивая доверительные отношения с покупателями.

«Хочу поблагодарить наших любимых клиентов за доверие и сказать огромное спасибо коллегам, которые каждый день искренне заботятся о том, чтобы люди хотели постоянно возвращаться в наши магазины. Для нас важно не только обеспечивать актуальный ассортимент с качественными местными и мировыми продуктами, но и чувствовать пульс потребностей общества.

Мы реализуем долгосрочные инициативы по снижению цен, поддерживаем латвийских фермеров, а также значимые для общества сферы - такие как питание пациентов Детской больницы, реабилитация детей с особенными потребностями и молодежный спорт. Для жителей Латвии очень важны ощущения и тот клиентский опыт, которые они получают в наших магазинах. А поэтому полученная номинация вдохновляет нас и дальше работать с искренностью, энтузиазмом и огромной ответственностью, улучшая ассортимент наших магазинов и предлагая все более качественные услуги клиентам наших магазинов!» — комментирует результат Baltijas Zīmolu top директор по маркетингу Maxima Latvija Гундега Лаугале.

Плюс два магазина: реконструированный и совершенно новый

В микрорайоне Пурвциемс в Риге началось строительство нового магазина Maxima Latvija. Новые «два икса» появятся там, где их ждали покупатели, – на улице Стирну, 25. Открытие запланировано на весну следующего года.

Площадь магазина впечатляет - 2700 кв. метров. Возле него будет организована парковка на 85 мест, в том числе здесь предусмотрены зарядные станции для электромобилей.

В этом проекте особое внимание уделено удобству жителей близлежащих жилых домов — магазин будет расположен максимально удаленно от них, а парковку окружат даже двухъярусными насаждениями, чтобы здание гармонично вписалось в окружающую среду. Кроме того, в магазине найдут работу 40 человек.

В рамках строительства планируется существенно улучшить инфраструктуру — для повышения безопасности и удобства будет перестроен перекресток улиц Стирну и Пуцес, а также благоустроена прилегающая территория. Строительные работы будет выполнять компания SIA Bukoteks, надзор осуществит SIA Alteh building, автор и авторский надзор проекта строительства – SIA Dual arhitekti.

Если новый магазин в Пурвциемсе откроется в марте, то обновленный и красивый магазин ХХХ в Domina Shopping вновь уже работает!

Общий объем инвестиций в этот «ремонтик» на 4043 кв. метрах - 500 тысяч евро. Если еще не заходили в этот магазин, можете это сделать - получите удовольствие. Стала более просторной зона для покупок, установлены новые холодильные витрины в кондитерском и кулинарном отделах. «Многих порадует правильное размещение товаров, в том числе тех, которые предлагаются по акциям и специальным предложениям», — сообщила директор торгового департамента Maxima Latvija Арта Эвелина.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:00 30.09.2025
ЕС присматривается к сбережениям европейцев
Bitnews.lv 32 минуты назад
Латвийский туризм: рост есть, но отстаём от соседей
Bitnews.lv 45 минут назад
KNAB на рынке
Bitnews.lv 51 минуту назад
Лебедь умер не от булки
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: Авена будут лишать гражданства, если получится
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: пустой кошелёк как главная тревога
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: мощности будут серьёзными
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: долгов не слишком много, но…
Sfera.lv 4 часа назад

Второй случай за карьеру: прокурору Межиньшу подожгли дом?

ЧП и криминал 14:56

ЧП и криминал 0 комментариев

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

По неофициальной информации был совершен поджог дома прокуратора Гирта Межиньша.

Читать
Загрузка

KNAB провёл обыск в администрации рижского центрального рынка: с чего бы?

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводят процессуальные действия в помещениях администрации Рижского центрального рынка. Эту информацию порталу nra.lv подтвердила представитель по связям с общественностью Рижского центрального рынка Даце Прейса. Однако она не смогла предоставить более конкретных сведений о происходящем.

Читать

ЕС хочет изменить процедуру приема стран ради Украины: Financial Times

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Власти Европейского Союза готовятся начать техническую работу по приему Украины и Молдовы в состав ЕС, несмотря на продолжающееся противодействие Венгрии. Об этом сообщила во вторник, 30 сентября, газета Financial Times со ссылкой на информированные источники в Брюсселе.

Читать

И даже этикетки там на русском! Журналист — о поездке в глубинку Эстонии (ФОТО)

Важно 14:13

Важно 0 комментариев

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Отправляясь в очередной раз на Сааремаа, освежила в памяти запас эстонских слов, порепетировала с мобильником  английский, а в ответ на первое же моё приветствие услышала вежливую фразу с сильным эстонским акцентом: "Вы не будете возражать, если я буду с вами говорить по-русски?".  И это после недавних "заблудившихся" мигов...

Читать

Путин назвал захват территорий Украины «праведной битвой»

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Россия ведет в Украине "праведную битву", чтобы "защитить выбор" жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пожелавших "быть со своим Отечеством, с Россией". Об этом заявил в видеообращении президент России Владимир Путин. Запись была обнародована во вторник, 30 сентября, по случаю третьей годовщины аннексии Москвой части украинских территорий после так называемых "референдумов".

Читать

Застрелили и закопали прямо в машине: 12 лет за дикое убийство партнера по бизнесу

ЧП и криминал 14:04

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство, введя тем самым в силу решение Курземского окружного суда, которым Марис Авижус был приговорён к 12 годам лишения свободы и одному году условно за убийство Айгарса Зикманиса, предпринимателя из Айзпуте, пропавшего без вести в 2000 году.

Читать

В Латвии констатирован первый в этом году случай птичьего гриппа

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В Латвии констатирован первый в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в популяции диких птиц - у умершего лебедя, обнаруженного в пруду в Яунгулбене, сообщили агентству ЛЕТА в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Читать