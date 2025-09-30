Maxima Latvija — самый любимый бренд в сфере розничной торговли! Новости партнеров Редакция PRESS 30 сентября, 2025 11:55 Новости партнеров

Вот уже седьмой год подряд Maxima Latvija занимает лидирующие позиции в ежегодном Baltijas Zīmolu top («Балтийский рейтинг брендов»). Скажем больше, в этом году Maxima Latvija признана самым любимым брендом розничной торговли в Латвии и странах Балтии.

«Доверие покупателей очень ценно...»

Эта высокая оценка подтверждает способность предприятия сферы розничной торговли прислушиваться к потребностям клиентов, предлагая актуальный ассортимент товаров по доступным ценам и выстраивая доверительные отношения с покупателями.

«Хочу поблагодарить наших любимых клиентов за доверие и сказать огромное спасибо коллегам, которые каждый день искренне заботятся о том, чтобы люди хотели постоянно возвращаться в наши магазины. Для нас важно не только обеспечивать актуальный ассортимент с качественными местными и мировыми продуктами, но и чувствовать пульс потребностей общества.

Мы реализуем долгосрочные инициативы по снижению цен, поддерживаем латвийских фермеров, а также значимые для общества сферы - такие как питание пациентов Детской больницы, реабилитация детей с особенными потребностями и молодежный спорт. Для жителей Латвии очень важны ощущения и тот клиентский опыт, которые они получают в наших магазинах. А поэтому полученная номинация вдохновляет нас и дальше работать с искренностью, энтузиазмом и огромной ответственностью, улучшая ассортимент наших магазинов и предлагая все более качественные услуги клиентам наших магазинов!» — комментирует результат Baltijas Zīmolu top директор по маркетингу Maxima Latvija Гундега Лаугале.

Плюс два магазина: реконструированный и совершенно новый

В микрорайоне Пурвциемс в Риге началось строительство нового магазина Maxima Latvija. Новые «два икса» появятся там, где их ждали покупатели, – на улице Стирну, 25. Открытие запланировано на весну следующего года.

Площадь магазина впечатляет - 2700 кв. метров. Возле него будет организована парковка на 85 мест, в том числе здесь предусмотрены зарядные станции для электромобилей.

В этом проекте особое внимание уделено удобству жителей близлежащих жилых домов — магазин будет расположен максимально удаленно от них, а парковку окружат даже двухъярусными насаждениями, чтобы здание гармонично вписалось в окружающую среду. Кроме того, в магазине найдут работу 40 человек.

В рамках строительства планируется существенно улучшить инфраструктуру — для повышения безопасности и удобства будет перестроен перекресток улиц Стирну и Пуцес, а также благоустроена прилегающая территория. Строительные работы будет выполнять компания SIA Bukoteks, надзор осуществит SIA Alteh building, автор и авторский надзор проекта строительства – SIA Dual arhitekti.

Если новый магазин в Пурвциемсе откроется в марте, то обновленный и красивый магазин ХХХ в Domina Shopping вновь уже работает!

Общий объем инвестиций в этот «ремонтик» на 4043 кв. метрах - 500 тысяч евро. Если еще не заходили в этот магазин, можете это сделать - получите удовольствие. Стала более просторной зона для покупок, установлены новые холодильные витрины в кондитерском и кулинарном отделах. «Многих порадует правильное размещение товаров, в том числе тех, которые предлагаются по акциям и специальным предложениям», — сообщила директор торгового департамента Maxima Latvija Арта Эвелина.