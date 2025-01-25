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Люди стоят в очереди, чтобы посмотреть на «Золотой глобус», который получил фильм «Поток» (ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 января, 2025 15:58

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Режиссер Гинтс Зилбалодис поделился видео, где стоит длинная очередь желающих посмотреть на приз "Золотой глобус", полученный его фильмом "Поток" (Straume), пишет Jauns.lv.

Взглянуть на приз можно в Латвийском национальном художественном музее. Он был выставлен там 21 января и демонстрируется бесплатно неделю. Режиссер разместил свой пост сегодня, 25 января, - люди все еще продолжают идти.

В комментариях его поздравляют, благодарят, желают получить "Оскар", а один комментатор даже советует установить памятник персонажам фильма:

"Рижская дума, Эдвард Ратниекс, Линда Озола, Риге срочно надо подумать о памятнике героям "Потока" - это будет популярное место среди туристов и для нас. Например, на Бастионной горке. Памятник бременским музыкантам уже есть. Теперь настало время для котика из "Потока" и компании".

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Комментарии (0) 28 реакций
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