Люди стоят в очереди, чтобы посмотреть на «Золотой глобус», который получил фильм «Поток» (ВИДЕО)

Взглянуть на приз можно в Латвийском национальном художественном музее. Он был выставлен там 21 января и демонстрируется бесплатно неделю. Режиссер разместил свой пост сегодня, 25 января, - люди все еще продолжают идти.

В комментариях его поздравляют, благодарят, желают получить "Оскар", а один комментатор даже советует установить памятник персонажам фильма:

"Рижская дума, Эдвард Ратниекс, Линда Озола, Риге срочно надо подумать о памятнике героям "Потока" - это будет популярное место среди туристов и для нас. Например, на Бастионной горке. Памятник бременским музыкантам уже есть. Теперь настало время для котика из "Потока" и компании".