Lufthansa раздумывает над тем, чтобы купить акции airBaltic: Bloomberg

Переговоры находятся на ранней стадии, и решение еще не принято, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.
"Lufthansa", "airBaltic" и Министерство сообщения Латвии отказались прокомментировать эту информацию, сообщает "Bloomberg".
В группу "Lufthansa" уже входят несколько авиакомпаний других стран - "Austrian Airlines", "Swiss Airlines" и "Brussels Airlines".
В июле Европейская комиссия разрешила "Lufthansa" приобрести 41% акций итальянской национальной авиакомпании "ITA Airways".
Как сообщалось, 30 августа правительство Латвии постановило, что государство сохранит в капитале "airBaltic" после IPO не менее 25% плюс одну акцию. Как заявил министр сообщения Каспар Бришкенс, в настоящее время со стратегическим инвестором "airBaltic" не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, а речь идет о приобретении миноритарного пакета акций до IPO или в ходе IPO, а также о возможном участии в IPO.