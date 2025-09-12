Лекарства не конфеты! Латвийцы злоупотребляют безрецептурными препаратами

«82% взрослых жителей Латвии хотя бы раз в год употребляют безрецептурные лекарства, четверть – чаще раза в неделю. При этом 47% выбирают их сами, не советуясь ни с врачом, ни с фармацевтом», – сообщила директор агентства Индра Дрейка. Она подчеркнула: такие препараты – не витамины и не пищевые добавки, а химические соединения, воздействующие на организм.

«Лекарства не конфеты - они не безвредны,» – напомнила Dreika.

Фармацевт Даце Кикуте добавила, что привычка к самолечению связана с быстрым ритмом жизни и недостаточной доступностью врачей: «Человек не думает, может ли это быть серьёзно, и сразу хватается за обезболивающее». По её словам, особенно часто безрецептурно принимают именно анальгетики.

Исследования показывают: треть европейцев самостоятельно решают, какие лекарства им нужны. «Самолечение – опасная тенденция. Любые препараты имеют побочные эффекты. Нередко люди пьют несколько средств с одинаковым действующим веществом и рискуют получить передозировку», – объяснила исследовательница RSU Мирдза Курсите.

Одним из ярких примеров специалисты называют капли для носа с ксилометазолином. Их можно использовать не дольше десяти дней, но многие привыкают к ним и не задумываются о рисках для сердца и сосудов. По данным агентства, по употреблению в Латвии лидирует ибупрофен, на втором месте – омепразол, на третьем – именно капли для носа.