Латвия – страна коллективной безответственности? Руководитель Forevers о налогах, коррупции и отрицательном отборе Новости партнеров Елена Смехова 15 октября, 2024 09:22 Новости партнеров

В Латвии грядёт налоговая реформа, над которой, не покладая рук, трудилась рабочая группа Минфина. Как эти новшества повлияют на нашу жизнь и латвийскую экономику?

Об этом рассуждает Андрей ЖДАН - руководитель мясообрабатывающего предприятия Forevers, входящего в тройку крупнейших производителей Латвии.

Одной рукой дают, другой – забирают

- Андрей, некоторые пункты налоговой реформы выглядят вполне привлекательно: уже со следующего года минимальная зарплата вырастет с 700 до 740 евро, необлагаемый налогом минимум повысится с 510 до 550 евро. Означает ли это, что жить станет лучше и веселее?

- Эти микроскопические изменения никак не повлияют на рост доходов. Рост налоговой нагрузки приведет к налоговой инфляции. А налоговая инфляция сведёт на нет все «плюшки», которые нам пообещали власти. Не нужно обольщаться: работать придётся больше, а получать в сухом остатке - меньше.

Реальное повышение доходов для наемных работников будет обманчивым. Одной рукой что-то дадут, а другой – заберут. Ведь вместе с бюджетным пакетом вырастут налоги, которые самым прямым образом увеличат расходы домохозяйств - топливо, продукты питания и т. д.. Минфин предлагает пересмотреть акциз на топливо и нефтепродукты, ставки на эксплуатацию транспортных средств, налог на природные ресурсы и т.д. Результаты предсказуемы: стоимость автопарка и логистики возрастет, расходы предприятий, особенно мелких, взлетят вверх, себестоимость продукции увеличится.

- Бизнес и без того задыхается от непомерных штрафов и налогов. Как новая налоговая реформа повлияет на Forevers?

- Если говорить о Forevers, то, я думаю, что реформа поспособствует росту. Мы всегда росли в кризис. Наше предприятие работает в массовом сегменте рационального потребления. Когда у домохозяйств растут доходы, акцент смещается в сторону эмоционального потребления: люди выбирают дорогие, модные продукты. А когда наступает кризис, потребление становится более рациональным.

Ранее периоды кризисов в Латвии были относительно короткими: 1-2 года. Теперь у нас в стране перманентный, непрекращающийся кризис, который способствует долгосрочному рациональному потреблению.

Могу также предположить, что будет снижаться конкуренция. Старые игроки будут уходить с рынка, а новые в нашу отрасль приходить не будут. Мало кто из игроков в нашей отрасли захочет и сможет инвестировать в развитие, а без инвестиций будет снижаться конкурентоспособность.

- Что, на ваш взгляд, следовало бы изменить в налоговой реформе, чтобы она улучшала жизнь, а не ухудшала её?

- Дело не в системе налогообложения, дело в увеличении налоговой базы. Налоговая база напрямую зависит от производительности труда: чем она выше, тем выше уровень жизни и тем больше налогов может получить государство. А значит, производительность труда надо увеличивать. Для этого нужны инвестиции. Ведь для того, чтобы подоить корову, о ней надо заботиться. Иначе не будет ни молока, ни коровы.

Вместо того чтобы обсуждать, как лучше выдоить корову и потом делить молоко, которого на всех не хватает, нужно обсуждать как получить поколение коров, которое будет умножаться в будущем и приносить больше молока. В стране необходимо создать привлекательный инвестиционный климат. Это низкая коррупция, доступность финансирования, разумная налоговая нагрузка, предсказуемое законодательство.

За что мы платим министрам?

- В Латвии совершенно безумные налоговые ставки на продукты питания. А как в других странах?

- Уровень развития страны можно оценивать по процентам, которые домохозяйства тратят на питание. В развитых странах (США, Германия, Великобритания и т.д. ) это составляет 8-12% от суммы доходов домохозяйств. В Латвии - 20-30%. Снижение ставки НДС на продукты питания повышает качество жизни и способствует привлекательности страны, что в итоге влияет на демографию и человеческий капитал.

Для развитых стран ставки НДС на продукты питания составляют 5-12%. Для ресторанов также используется специальная пониженная ставка НДС.

Сомневаюсь, что наши власти способны снизить НДС на продукты питания. Правда, новая реформа предполагает снижение ставки до 12% на фрукты, овощи, ягоды, выращенные местными производителями. Но ими сыт не будешь. И вряд ли это сильно поможет фермерам.

- Как вы считаете, почему было решено поддерживать только одну нишу – сельскохозяйственную, разве не логичнее поддержать всех?

- Существует два противоположных государственных подхода. Первый - когда меняют правила игры в интересах узкой, привилегированной группы лиц. И второй – когда это делается в интересах общества. Не узко, не ситуативно, а долгосрочно.

Наше государство идет по первому пути. В то время как основная задача государства – это создание общественного блага. А о каких общественных благах идет речь, если издержки домохозяйств вырастут? Да и то, что происходит в образовании, медицине, безопасности, городской инфраструктуре и т.д. тоже сильно не в пользу налогоплательщиков.

- Работая не в пользу налогоплательщиков, а преследуя свои интересы, государственные мужи в Латвии отлично себя чувствуют. Должны ли наши министры получать более 100 тысяч евро в год, учитывая то, что уровень бедности в стране зашкаливает?

- Нужно разделять политическую и управленческую должность. Управленческая должность предполагает персональную ответственность за выполнение целей и показателей эффективности - KPI .

Показатели эффективности – это рост оборота, прибыли и инвестиций в отрасли. Цель - долгосрочный рост налоговой базы. И если министр увеличил налоговые поступления в своей отрасли на 100 миллионов в год, то почему бы ему не заплатить 1-2 миллиона?

Но если это исключительно политическая позиция с монетизацией в области политического влияния, то тогда таким управленцам нужно арендовать «министерский портфель» и платить за возможность использовать своё политическое влияние. Спонсоры найдутся.

При этом всё прозрачно: спонсоры известны, деньги в бюджет поступают. Например, 20-30 тысяч в месяц – это вполне реальная сумма для спонсора, который хочет реализовать свои интересы посредством политического влияния. Можно устроить аукцион – кто заплатит больше.

Так или иначе, нужен деловой рациональный подход с ориентацией на цели и результаты. В ситуации коллективной безответственности гарантировано максимально низкое качество управления при максимально высоких затратах.

Скандалы: большие и маленькие

- Сейчас на слуху два крупных скандала - Rail Baltic и Air Baltic, которые заставляют задуматься о том, насколько хорошо справляются со своими функциями наши управленцы. Где искать причины этого головотяпства?

- Беда в том, что Латвии идет отрицательный отбор кадров - на руководящие посты избираются не лучшие, то есть ответственные и компетентные, а удобные и лояльные. Как гласит Закон Паркинсона: «Чиновник стремится множить подчинённых, а не соперников».

Построить Rail Baltic - это же не в космос человека отправить, это просто ветка железной дороги. Очевидно, мы имеем дело с некомпетентностью.

В свое время Лоуренс Питер создал сатирическую теорию, один из принципов которой звучит так: «В иерархической системе каждый индивидуум имеет тенденцию подниматься до уровня своей некомпетентности». Этот процесс характерен для всех стран и организаций. Силы этой энтропии действуют на всех: государственное управление, большой и малый бизнес. Но развитые страны и успешный бизнес способны сопротивляться этой разрушительной силе. А страны и организации, которые не могут ей противостоять, неизбежно будут среди проигравших.

Плюс к этому в Латвии отсутствует персональная ответственность. Вопрос: кто будет отвечать за сложившуюся ситуацию с Air Baltic? Понесёт ли кто-то персональную ответственность за убытки Air Baltic, которые теперь переложены на налогоплательщиков?

Ответ очевиден – нет. Если можно не нести персональную ответственность, наивно ожидать что компании, где государство является основным акционером, не будут убыточны.

- Что ещё обрекает нашу страну на подобные «истории успеха»?

- Отсутствие долгосрочного горизонта планирования. В частности отсутствие оценки долгосрочных последствий принимаемых решений.

Уинстон Черчилль говорил: «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение».

- Порой властям не под силу не только дела государственной важности, но даже вопросы, которые, которые можно решить на микроуровне. Уже несколько лет в СМИ поднимается вопрос об установке пешеходного перехода на улице Гранита, где расположено предприятие Forevers. Сделала ли что-то Рижская дума в этом направлении?

- Увы, это долгая война с ветряными мельницами. Вот уже 6 лет мы добиваемся установки пешеходного перехода, чтобы наши сотрудники могли безопасно добираться от общественного транспорта до работы.

Forevers – это крупный налогоплательщик, предприятие на котором трудится 776 работников. Несколько лет назад одна из наших сотрудниц, переходя улицу, попала в ДТП. С тех пор этот вопрос стал для нас приоритетом. Он важен и для остальных компаний в этом районе, чтобы их сотрудники могли добраться сюда на общественном транспорте или велосипеде. Поэтому мы совместно обратились к Рижской думе, её руководству, ответственному департаменту и политическим партиям, которые формируют думу, с просьбой решить этот вопрос, чтобы больше не произошло подобной трагедии.

- И каковы результаты?

- Дума взялась за разработку проекта, в рамках которого запланировано модернизировать улицу Гранита, построив дорожки для пешеходов и велосипедистов и освещение. Мы воодушевились: 6 лет спустя нас, наконец, услышали! Этим летом, встречаясь с ответственным лицом Департамента жилищного и экологического развития Рижской думы, мы узнали, что самое главное не сделано – в проекте не предусмотрен пешеходный переход у остановки общественного транспорта.

Мэр Риги Вилнис Кирсис на встрече с активистами района «Безопасная улица Гранита» пообещал следить за тем, чтобы этот пешеходный переход был включён в проектирование. В противном случае нам придётся ждать ещё много лет, пока просто нарисуют пешеходный переход, и людям не придётся бегать через улицу. Мэр Кирсис упомянул, что строительство освещения и дорожки для пешеходов может начаться уже в следующем году, как только будут проведены необходимые закупки. Мы очень надеемся, что в проекте также будет решён вопрос с пешеходным переходом. Это была бы хорошая новость для предпринимателей улицы Гранита.

Надеемся, что никакая политическая сила в Риге не станет этому помехой, так как речь идёт о жизни людей.