«Латвия — не европейская свалка»: партия «Стабильности!» выступает против мусоросжигающих заводов
2 февраля, 2026

Партия «Стабильности!» во главе со Светланой Чулковой заявила о намерении решительно противостоять планам строительства мусоросжигающих заводов в Латвии. По мнению политической силы, страна рискует превратиться в площадку для утилизации отходов из других государств Европейского союза, что противоречит экологическим интересам Латвии и её долгосрочным стратегическим целям.

В партии подчёркивают, что вопрос мусоросжигания выходит далеко за рамки технической инфраструктуры. Речь идёт о комплексных рисках — экологических, социальных и демографических.

Представители «Стабильности!» напоминают, что Латвия уже пережила глубокие демографические изменения: за последние десятилетия значительная часть молодёжи покинула страну в поисках работы и более высоких доходов. Это привело к старению населения, ослаблению семейных связей и росту социальной изоляции пожилых людей, особенно в регионах.

На этом фоне, считают в партии, государственная политика должна быть направлена на укрепление регионов, создание рабочих мест, поддержку семей и возвращение эмигрировавших граждан.

«Вместо стратегии развития и возвращения людей нам предлагают индустрию по сжиганию чужого мусора под окнами наших жителей», — говорится в заявлении политической силы.

По мнению «Стабильности!», подобные проекты не только не решают существующих проблем, но и создают новые, угрожая качеству жизни и экологической безопасности.

Особое внимание партия уделяет политической ответственности местных властей и тех партий, которые участвовали в формировании руководства самоуправлений.

В «Стабильности!» подчёркивают, что, в отличие от партии Юлии Степаненко, они не поддерживали избрание мэров в таких самоуправлениях, как Саласпилс и Ропажи, — именно там сейчас рассматриваются проекты строительства мусоросжигающих заводов.

По мнению представителей партии, поддержка этих мэров со стороны отдельных политических сил создала условия для продвижения спорных инфраструктурных инициатив. В «Стабильности!» считают, что партия Юлии Степаненко, голосовавшая за соответствующих кандидатов, несёт политическую ответственность за последствия этих решений.

В заявлении отмечается, что последующая публичная критика мусоросжигательных проектов не отменяет факта участия в формировании политической конфигурации, которая позволила этим инициативам продвигаться.

Светлана Чулкова подчёркивает, что партия намерена «быть до конца с людьми» и поднимать вопрос строительства мусоросжигательных заводов на парламентском уровне.

«Стабильности!» планирует добиваться блокирования проектов, которые, по мнению партии, могут негативно сказаться на здоровье жителей, состоянии окружающей среды и долгосрочном развитии страны.

В партии уверены, что приоритетом государственной политики должны стать устойчивое развитие, экологическая безопасность и повышение качества жизни населения, а не превращение Латвии в «европейскую свалку».

Реклама оплачена партией "Стабильности!"