Латвия начнет сбивать российские дроны? Упрощен алгоритм подъема истребителей НАТО

Он рассказал, что 11 сентября в Латвию прибыло руководство военно-воздушных сил в Европе, с которым достигнута договоренность об упрощении алгоритма действий по подъему истребителей в воздух, что позволит "нам быть более эффективными".

По словам Калниньша, инцидент 7 сентября также придал дополнительный импульс переговорам о введении ротационной системы ПВО.

Комментируя инцидент на этой неделе, когда истребители НАТО были подняты в воздух для поиска пересекшего границу Латвии объекта, который, как выяснилось позже, оказался стаей птиц, Калниньш отметил, что мониторинг воздушного пространства - сложная задача, и не все объекты можно идентифицировать даже с помощью современных средств.

