Акции планируется котировать на бирже "Nasdaq Riga", потому что это позволит местным жителям покупать акции, что является важной частью процесса.

"Технически этот вопрос еще не решен, но мы ясно дали понять, что "Nasdaq Riga" - лучший вариант, потому что мы хотим укреплять рынки капитала Балтии и Риги, но, возможно, мы будем также предлагать акции и на другой международной бирже", - сказал Гаусс.

Комментируя вопрос о том, почему правительство хочет сохранить в капитале "airBaltic" после IPO не 50% плюс одну акцию, а минимум 25% плюс одну акцию, Гаусс подробных разъяснений не дал, отметив, что не может говорить о решениях, которые приняты на закрытом заседании правительства.

В то же время, по его словам, до того, как "airBaltic" проведет IPO, невозможно сделать точные расчеты.

"У процесса IPO есть две составляющие - понимание стоимости компании и того, сколько денег можно привлечь от инвесторов. И только при наличии этих двух элементов можно будет сказать, какой будет ваша доля, и решить, согласны вы или нет. Однако условия можно выдвигать заранее, и я думаю, что именно об этом здесь шла речь: мы ставим условие, что IPO может состояться только в том случае, если мы сохраним определенный процент акций. Это то, что может и должен сделать акционер, если он заинтересован в сохранении пакета акций", - сказал Гаусс.

Отвечая на вопрос о том, где гарантии, что "airBaltic" после IPO останется латвийской и балтийской авиакомпанией, если государство сохранит 25% плюс одну акцию, Гаусс ответил, что при продаже акций это должно быть указано в договоре. В свою очередь инвесторы должны решить, нравится им это или нет, и определить стоимость компании с учетом этих условий.

Как сообщалось, агентство деловых новостей "Bloomberg" со ссылкой на информированные источники ранее сообщило, что возможность приобретения акций "airBaltic" рассматривает немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa".

Переговоры находятся на ранней стадии, и решение еще не принято, сообщили анонимные источники.

В группу "Lufthansa" уже входят несколько авиакомпаний других стран - "Austrian Airlines", "Swiss Airlines" и "Brussels Airlines". В июле Европейская комиссия разрешила "Lufthansa" приобрести 41% акций итальянской национальной авиакомпании "ITA Airways".

30 августа правительство Латвии постановило, что государство сохранит в капитале "airBaltic" после IPO не менее 25% плюс одну акцию. Как заявил министр сообщения Каспар Бришкенс, в настоящее время со стратегическим инвестором "airBaltic" не ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций, а речь идет о приобретении миноритарного пакета акций до IPO или в ходе IPO, а также о возможном участии в IPO.