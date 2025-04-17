Куда вкладывает деньги президент Латвии: декларация

Финансовая подушка президента также подросла: его безналичные сбережения увеличились на внушительные 84 тысячи евро и достигли почти 180 тысяч. Основная часть средств — 148 924 евро — хранится в Swedbank, ещё небольшие суммы размещены в Revolut, страховой компании и пенсионном фонде.

Интересно проследить, как год за годом формировались накопления Ринкевича: начиная с 279 тысяч евро в 2016 году, они росли почти ежегодно, несмотря на колебания, и к 2022 году составляли 342 тысячи евро.

Кроме зарплаты от Президентской канцелярии в размере 103 262 евро, в прошлом году Ринкевич получил проценты по вкладам и облигациям, а также небольшую компенсацию от страховой компании — всего около 12,5 тысяч евро дополнительно.

Согласно декларации, президенту принадлежат две квартиры — одна в Риге, другая в живописной Юрмале у моря. Также он владеет облигациями на сумму в 300 тысяч евро — ещё один признак его вдумчивого отношения к личным финансам.