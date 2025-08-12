Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто и откуда глушит GPS в Балтии: следы ведут в Россию

12 августа, 2025 13:20

ЧП и криминал

Латвийское предприятие «Elektroniskie sakari» вместе с коллегами из других европейских стран передало в международные организации доказательства того, что сигналы глобальной навигационной системы (GNSS) в нашем регионе целенаправленно глушат с территории России.

Данные собрали с помощью точных измерений радиочастотного спектра — как с земли, так и с воздуха над латвийской восточной границей. Впервые такие замеры провели совместно с Пограничной охраной. Результаты чётко указывают на три постоянных «горячих точки» помех: Калининградская область, Ленинградская область и Псковская область. Во всех этих районах находятся российские военные базы, в том числе подразделения радиоэлектронной борьбы, которые, вероятно, и создают помехи.

Глушение GPS в Балтийском и Североевропейском регионе в последние месяцы стало серьёзной международной проблемой. Ранее отдельные страны пытались добиться от России реакции, но безуспешно. Теперь подготовлен общий доклад, который направлен в Международный союз электросвязи (ITU) и Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Последняя уже предупредила, что отсутствие ответа в срок может привести к рассмотрению вопроса как нарушения международных правил авиабезопасности.

Россия в ответ ITU заявила, что такие действия нужны для защиты собственной военной и гражданской инфраструктуры. На письмо в ICAO Москва пока не ответила.

В Латвии GNSS-помехи фиксируют всё чаще: за первые пять месяцев этого года — 497 случаев, что на 52% больше, чем за тот же период прошлого года.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

