Кто и откуда глушит GPS в Балтии: следы ведут в Россию

Данные собрали с помощью точных измерений радиочастотного спектра — как с земли, так и с воздуха над латвийской восточной границей. Впервые такие замеры провели совместно с Пограничной охраной. Результаты чётко указывают на три постоянных «горячих точки» помех: Калининградская область, Ленинградская область и Псковская область. Во всех этих районах находятся российские военные базы, в том числе подразделения радиоэлектронной борьбы, которые, вероятно, и создают помехи.

Глушение GPS в Балтийском и Североевропейском регионе в последние месяцы стало серьёзной международной проблемой. Ранее отдельные страны пытались добиться от России реакции, но безуспешно. Теперь подготовлен общий доклад, который направлен в Международный союз электросвязи (ITU) и Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Последняя уже предупредила, что отсутствие ответа в срок может привести к рассмотрению вопроса как нарушения международных правил авиабезопасности.

Россия в ответ ITU заявила, что такие действия нужны для защиты собственной военной и гражданской инфраструктуры. На письмо в ICAO Москва пока не ответила.

В Латвии GNSS-помехи фиксируют всё чаще: за первые пять месяцев этого года — 497 случаев, что на 52% больше, чем за тот же период прошлого года.