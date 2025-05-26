TV3: Кремль продолжает финансировать проекты в Латвии. Какие именно?

Два года назад против фонда были введены санкции, однако поток средств не прекратился. В руках международной команды журналистов оказалось около 50 тысяч писем и документов фонда. Вместе с балтийским центром журналистских расследований "Re:Baltica" материалы анализировала и передача TV3 "Ничего личного".

В распоряжение передачи попали документы, свидетельствующие о том, что активисты, обвиняемые в Латвии в шпионаже, разжигании вражды и других преступлениях, продолжают получать гранты Кремля для оплаты адвокатов.

В апреле этого года руководство фонда провело очередное заседание по рассмотрению заявок, приняв решения по 36 проектам - о проведении конференции о геноциде славянских народов в Сербии, о мероприятии в Греции по случаю 9 мая, о выделении средств русской общине в Германии и других странах.

Рассматривались также проекты, нацеленные на балтийские страны. Фонд решил выделить финансирование для пропагандистских каналов в "Telegram", чтобы жители стран Балтии получали "правдивую" информацию.

Также будет издана книга об истории Латвии, которую напишет Максим Григорьев, руководитель малоизвестного российского Фонда исследования проблем демократии. Книгу направят в зарубежные учебные заведения и будут распространять в академических кругах.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников был основан в 2011 году по указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Он финансируется из бюджета РФ и находится в подчинении МИДа.

Примерно пятая часть грантов фонда выделяется на работу в странах Балтии, однако с лета 2023 года это незаконно, поскольку фонд попал под санкции Европейского союза. Тем не менее утечка документов свидетельствует о том, что фонд продолжает финансировать проекты в Латвии.

(TV3.lv)