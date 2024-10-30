Ковидом в октябре болеет больше латвийцев, чем гриппом

На прошлой неделе в практиках семейных врачей было зарегистрировано 16 случаев гриппа, тогда как на предыдущей неделе - 18.

Как отмечает ЦПКЗ, в целом заболеваемость гриппом в Латвии остается низкой.

За последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев гриппа в возрастной группе 15-64 года и четыре случая в возрастной группе старше 65 лет.

В то же время на прошлой неделе в Латвии было лабораторно подтверждено 64 случая заболевания "Covid-19", что на восемь случаев или на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.

За неделю было сделано 827 тестов на "Covid-19", что на 12,1% больше, чем на предыдущей неделе. Показатель положительных результатов составил 7,7%, что немного ниже, чем неделей ранее.

На прошлой неделе были госпитализированы 84 пациента с коронавирусом, а в целом в больницах находился 141 пациент с "Covid-19"9, в том числе у 64 это был основной диагноз. Один пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На предыдущей неделе было зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с "Covid-19", как и неделей ранее.

