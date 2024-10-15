«Кошмар какой-то!» Министр обороны спрашивает: кто потратил на списанный «танк» почти 200 тысяч евро?

Для размещения «военизированной скульптурной композиции» в Кадаге была построена освещенная площадка с бетонным покрытием и необходимыми инженерными коммуникациями. Стоимость строительного проекта, по данным Минобороны составила 24 765 евро. В то же время, непосредственно сами строительные работы проводила компания AS "R.A.J." за 153 325 евро. И общая сумма расходов на монумент составила примерно 183 000 евро.

Однако большие траты на подобный монумент возмутили многих жителей Латвии:

«CVR(T)» б/у был куплен Латвией в Великобритании. Что об этом думает общество? Если вкратце – очередная трата денег на ненужные вещи. Сначала действительно подумал, что кто-то снова пытается сделать из мухи слона, я внутренне отказывался в это верить, потому что, ну не может быть такого, что на размещение подержанного хлама на бетонной горке потратят почти 200 000 евро, когда для обороны дорога каждая копейка. Можем!», - пишет Нормунд в социальной сети «Х».

«Как понять – «исчерпаны технические ресурсы» и теперь платим 5000 евро? CVRT покупали со сроком службы не менее 20 лет, оплатив запчасти и ремонтную базу, не может быть, чтобы боевая машина просто «износилась» - здесь кто-то врет. Идиотская растрата!», - отвечает ему другой пользователь.

«По лучшим советским образцам. Кошмар какой-то», - указывают в комментариях.

На монумент обратили внимание не только простые латвийцы, судя по всему, монумент стал неожиданностью и для Министра обороны. Сообщается, что Андрис Спрудс запустил служебную проверку по поводу установки "милитаризованной скульптурной композиции" с бронемашиной в Кадаге.

"Недопустимы такие расходы, которые экономически не обоснованы. Финансовые вложения должны быть прозрачными и способствовать укреплению оборонных способностей Латвии. Я распорядился детально оценить процесс принятия решений и представить конкретные предложения, чтобы избежать повторения подобных ситуаций", – отметил министр.

Также Спрудс поручил всем подразделениям министерства представить предложения по предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем.