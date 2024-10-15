Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Октября Завтра: Eda, Hedviga, Helvijs

«Кошмар какой-то!» Министр обороны спрашивает: кто потратил на списанный «танк» почти 200 тысяч евро?

Редакция PRESS 15 октября, 2024 15:30

Важно 0 комментариев

LETA

В Кадаге, на военной базе Национальных вооруженных сил (НБС), осенью этого года создается "военизированная скульптурная композиция" стоимостью примерно 183 000 евро - на бетонной площадке размещен отслуживший свой срок гусеничный бронетранспортер "CVR(T)", заявили в Минобороны.

Для размещения «военизированной скульптурной композиции» в Кадаге была построена освещенная площадка с бетонным покрытием и необходимыми инженерными коммуникациями. Стоимость строительного проекта, по данным Минобороны составила 24 765 евро. В то же время, непосредственно сами строительные работы проводила компания AS "R.A.J." за 153 325 евро. И общая сумма расходов на монумент составила примерно 183 000 евро.

Однако большие траты на подобный монумент возмутили многих жителей Латвии:

«CVR(T)» б/у был куплен Латвией в Великобритании. Что об этом думает общество? Если вкратце – очередная трата денег на ненужные вещи. Сначала действительно подумал, что кто-то снова пытается сделать из мухи слона, я внутренне отказывался в это верить, потому что, ну не может быть такого, что на размещение подержанного хлама на бетонной горке потратят почти 200 000 евро, когда для обороны дорога каждая копейка. Можем!», - пишет Нормунд в социальной сети «Х».

«Как понять – «исчерпаны технические ресурсы» и теперь платим 5000 евро? CVRT покупали со сроком службы не менее 20 лет, оплатив запчасти и ремонтную базу, не может быть, чтобы боевая машина просто «износилась» - здесь кто-то врет. Идиотская растрата!», - отвечает ему другой пользователь.

«По лучшим советским образцам. Кошмар какой-то», - указывают в комментариях.

На монумент обратили внимание не только простые латвийцы, судя по всему, монумент стал неожиданностью и для Министра обороны. Сообщается, что Андрис Спрудс запустил служебную проверку по поводу установки "милитаризованной скульптурной композиции" с бронемашиной в Кадаге.

"Недопустимы такие расходы, которые экономически не обоснованы. Финансовые вложения должны быть прозрачными и способствовать укреплению оборонных способностей Латвии. Я распорядился детально оценить процесс принятия решений и представить конкретные предложения, чтобы избежать повторения подобных ситуаций", – отметил министр.

Также Спрудс поручил всем подразделениям министерства представить предложения по предотвращению повторения подобных инцидентов в будущем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Большая часть забора на границе построена: оставшиеся 57 км планируется закончить в следующем году

Новости Латвии 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Читать
Загрузка

«Такой человек не может ходить по миру!» Трагедия в Огре: женщина ищет свидетелей гибели своей сестры

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

На прошлой неделе в центре Огре была сбита женщина, которая через несколько часов скончалась в больнице. Ее родственники и сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев, чтобы разобраться в обстоятельствах трагического ДТП, сообщает портал Mixnews со ссылкой на программу Degpunktā.

Читать

Абсолютная власть? Нацблок хочет придать Центру госязыка статус независимого учреждения

Важно 17:12

Важно 0 комментариев

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

Оппозиционная партия в Сейме, Национальный альянс (Нацблок), предлагает преобразовать Центр государственного языка (ЦГЯ) в независимое учреждение, «чтобы уменьшить политическое влияние на это учреждение», сообщили агентству LETA в партии.

Читать

Очень хочется денег: коалиция рассматривает возможность восстановления депутатских квот

Новости Латвии 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Читать

Искусственный интеллект с ядерным реактором: Google обращается к новым источникам энергии

Наука и технологии 16:48

Наука и технологии 0 комментариев

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

Google подписал соглашение с компанией Kairos Power об использовании небольших ядерных реакторов для выработки огромного количества энергии, необходимой для работы центров обработки данных искусственного интеллекта. По соглашению, первый реактор заработает к 2030 году, и еще несколько — в течение следующих пяти лет. Сумма сделки и местоположение будущих реакторов пока не разглашаются, сообщает BBC.

Читать

Rīgas siltums берет в кредит миллионы евро. Как долго придется расплачиваться за модернизацию?

Новости Латвии 16:35

Новости Латвии 0 комментариев

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

АО "Rīgas siltums" и Северный инвестиционный банк подписали договор о кредите на 18 млн евро для финансирования модернизации инфраструктуры теплосетей, а общий объем инвестиционной программы составит 24 млн евро, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Rīgas siltums" Яна Розе.

Читать

Без имен и надгробий: как хоронят мигрантов, погибших на латвийской границе

Важно 16:28

Важно 0 комментариев

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

Вот уже несколько лет продолжается кризис с мигрантами на границах Европейского Союза с Беларусью, который считается гибридной войной против ЕС. Основным оружием в этой войне стали незаконные мигранты, которых власти Беларуси активно используют для давления на соседние страны: Латвию, Литву и Польшу, рассказывается в репортаже "Настоящего времени". 

Читать