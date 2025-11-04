Колбаса против памяти: учёные выяснили, какие продукты “съедают” мозг

Учёные из Виргинского технологического университета проанализировали данные почти 5000 американцев старше 55 лет. В течение семи лет они следили за тем, что люди едят, и каждые два года проверяли их когнитивное состояние. Результат оказался пугающе конкретным: одна лишняя порция колбасы или сосисок в день — плюс 17% к риску потери памяти.

Газировка и сладкий чай из бутылок оказались чуть мягче, но и они повышали риск деменции на 6% при ежедневном “дополнительном стакане”. В целом общий объём ультраобработанных продуктов не показал фатальной зависимости, но мясо и сахарные напитки выбились в абсолютные лидеры вреда для мозга.

«Есть вещи, которые можно изменить. Главное — умеренность и разумный выбор», — напомнила профессор диетологии Виргинского университета Бренда Дэви.

Исследование опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition и подтверждает: рацион современного человека всё больше состоит из промышленной еды. По данным учёных, 65% продуктов и 38% напитков, покупаемых американскими семьями, — это ультраобработанная пища. Причём и молодёжь, и пожилые получают более половины калорий именно из неё.

Эксперт по питанию Бен Кац добавил, что важнее любых диет — навыки готовки:

«Одно дело — знать, что вредно. Другое — уметь самому приготовить что-то нормальное».

Авторы подчёркивают: отказаться от всего не нужно, но уменьшить потребление колбас, салями, сосисок и сладких напитков — это реальный шаг для защиты мозга и шаг навстречу долголетию и активной жизни долгие годы.

Так что если вы думаете, что кусочек пиццы “для настроения” безвреден, — возможно, именно он сегодня съел немного вашей памяти.