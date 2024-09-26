Кого любим? Реклама 26 сентября, 2024 12:01 Реклама

Mēness aptieka (с большим отрывом) заняла первое место и является самым любимым брендом в фармацевтической отрасли Латвии. Такой вывод сделало крупнейшее исследование брендов и стиля жизни в Балтии Brand Capital.

В последние годы наблюдается значительный рост числа тех, кто признает и любит Mēness aptieka. Бренд демонстрирует целенаправленный рост, и опрошенные признают его качество и выгодность для потребителя.

В категории качества Mēness aptieka более пяти лет сохраняет первую позицию, в этом году достигнув ее с особым ростом. В свою очередь, в категории выгодности бренда по сравнению с прошлым годом в показателях Mēness aptieka наблюдается стремительный рост - почти на 10%.

Таким образом, жители Латвии признали Mēness aptieka не только самым качественным и любимым аптечным брендом, но и одним из самых доступных и дружественных потребителям в плане цен.

«Мы бесконечно благодарны нашим клиентам за такую высокую оценку. В такой момент мы еще больше осознаем, насколько важна для жителей Латвии каждая консультация фармацевта, каждый заказ и доставка медикамента или другого аптечного продукта, каждая удобно сделанная покупка, - подчеркивает председатель правления Mēness aptieka Вилма Друлиене. - За эту работу особое спасибо всем нашим сотрудникам, которые, следуя ценностям предприятия, заботятся о здоровье жителей Латвии и ежедневно работают, обеспечивая высокое качество и выгодность услуг.

Получив результаты исследования этого года, мы особенно воодушевлены, так как успех в полной картине отрасли позволяет нам оценить проделанную работу и планировать дальнейшее, предусматривая продолжение современного обновления аптек, предлагать новые возможности дальнейшего образования нашим фармацевтам, а также решения для жителей, чтобы услуги аптеки были еще более надежными и удобными для каждого».

«Mēness aptieka со своими услугами в более чем 240 аптеках по всей Латвии всегда рядом с жителями, - комментирует достигнутое руководитель по маркетингу и устойчивости Mēness aptieka Виктория Гулбе. - Клиенты высоко оценили это, подчеркнув качество и выгодность наших услуг. Ответственная позиция Mēness aptieka в обществе выражается в поддержке Паралимпийского комитета Латвии, развития детского и юношеского параспорта в Латвии, движения инклюзивного марафона, латвийских сениоров с выгодными предложениями и в том, что мы удобно доступны каждому жителю для нужд его здоровья и благополучия. Мы благодарны, что симпатию к бренду в целом выразили 44,3% опрошенных, и это лучший показатель среди других предприятий отрасли».

Справка. Brand Capital сейчас является самым широким в Балтии исследованием брендов и стиля жизни. Его истоки можно найти в 2004 году в создании Топа латвийских брендов, а с 2013 года исследование проводится также в Литве и Эстонии. Обеспечивая репрезентативность данных, исследование проводит Norstat, один из ведущих и крупнейших собирателей данных по исследованию рынка в Европе. В 2024 году исследование Brand Capital собрало данные примерно о 600 брендах, опросив более 3 000 жителей стран Балтии, ответивших на почти 300 вопросов о стиле жизни и отношении к брендам.

Полная информация об исследовании: balticbrands.eu