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Кого любим?

Реклама 26 сентября, 2024 12:01

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Mēness aptieka (с большим отрывом) заняла первое место и является самым любимым брендом в фармацевтической отрасли Латвии. Такой вывод сделало крупнейшее исследование брендов и стиля жизни в Балтии Brand Capital.

В последние годы наблюдается значительный рост числа тех, кто признает и любит Mēness aptieka. Бренд демонстрирует целенаправленный рост, и опрошенные признают его качество и выгодность для потребителя.

В категории качества Mēness aptieka более пяти лет сохраняет первую позицию, в этом году достигнув ее с особым ростом. В свою очередь, в категории выгодности бренда по сравнению с прошлым годом в показателях Mēness aptieka наблюдается стремительный рост - почти на 10%.

Таким образом, жители Латвии признали Mēness aptieka не только самым качественным и любимым аптечным брендом, но и одним из самых доступных и дружественных потребителям в плане цен.

«Мы бесконечно благодарны нашим клиентам за такую высокую оценку. В такой момент мы еще больше осознаем, насколько важна для жителей Латвии каждая консультация фармацевта, каждый заказ и доставка медикамента или другого аптечного продукта, каждая удобно сделанная покупка, - подчеркивает председатель правления Mēness aptieka Вилма Друлиене. - За эту работу особое спасибо всем нашим сотрудникам, которые, следуя ценностям предприятия, заботятся о здоровье жителей Латвии и ежедневно работают, обеспечивая высокое качество и выгодность услуг.

Получив результаты исследования этого года, мы особенно воодушевлены, так как успех в полной картине отрасли позволяет нам оценить проделанную работу и планировать дальнейшее, предусматривая продолжение современного обновления аптек, предлагать новые возможности дальнейшего образования нашим фармацевтам, а также решения для жителей, чтобы услуги аптеки были еще более надежными и удобными для каждого».

«Mēness aptieka со своими услугами в более чем 240 аптеках по всей Латвии всегда рядом с жителями, - комментирует достигнутое руководитель по маркетингу и устойчивости Mēness aptieka Виктория Гулбе. -  Клиенты высоко оценили это, подчеркнув качество и выгодность наших услуг. Ответственная позиция Mēness aptieka в обществе выражается в поддержке Паралимпийского комитета Латвии, развития детского и юношеского параспорта в Латвии, движения инклюзивного марафона, латвийских сениоров с выгодными предложениями и в том, что мы удобно доступны каждому жителю для нужд его здоровья и благополучия. Мы благодарны, что симпатию к бренду в целом выразили 44,3% опрошенных, и это лучший показатель среди других предприятий отрасли».

Справка. Brand Capital сейчас является самым широким в Балтии исследованием брендов и стиля жизни. Его истоки можно найти в 2004 году в создании Топа латвийских брендов, а с 2013 года исследование проводится также в Литве и Эстонии. Обеспечивая репрезентативность данных, исследование проводит Norstat, один из ведущих и крупнейших собирателей данных по исследованию рынка в Европе. В 2024 году исследование Brand Capital собрало данные примерно о 600 брендах, опросив более 3 000 жителей стран Балтии, ответивших на почти 300 вопросов о стиле жизни и отношении к брендам.

Полная информация об исследовании: balticbrands.eu

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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

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Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать