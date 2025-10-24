Когда осенью першит в горле: нельзя игнорировать этот симптом

Первая линия защиты

“Слизистая оболочка горла – это первая линия защиты дыхательных путей, которая сталкивается с вирусами, бактериями, грибками, реагирует на стресс, аллергию, изменения температуры и влажности, а также другими вредными факторами”, – поясняет Линда Озолиня.

Осенью слизистая оболочка горла становится особенно чувствительной, так как ее сушит холодный воздух, причем отопление в помещениях усиливает этот эффект. “Если слизистая оболочка сухая, вирусам легче прицепиться к ней. Поэтому важно не только лечить, но и заботиться о ее здоровье профилактически, так же, как о коже”, – рассказывает фармацевт Mēness aptieka Ирина Корчагина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, осенью люди чаще обращаются к врачу с жалобами на боли в горле. Предполагается, что в 80–90 % случаев в них виновато заболевание, вызванное вирусом, в остальных случаях чаще это бактериальная инфекция. “При наличии подозрений на возбужденную бактериями инфекцию желательно определить возбудителя заболевания, чтобы назначить соответствующую противомикробную терапию и избежать необоснованного приема антибиотиков”, – подчеркивает лабораторный врач Яна Осите.

Если нет высокой температуры, голос немного хриплый, глотание – неприятное, но все же не мучительное, скорее всего, виновата вирусная инфекция. “Тогда можно лечиться дома, обеспечивая увлажнение слизистой оболочки горла и оберегая голосовые связки”, - рассказывает отоларинголог Л. Озолиня.

Терпеть не стоит

“Самое важное – не ждать, пока боль усилится. Если чувствуется першение в горле, рекомендуется использовать аэрозоль или пастилки с антисептическим действием, – ободряет фармацевт И. Корчагина. “Фармацевт может помочь выбрать средство с легким обезболивающим действием или противовоспалительным препаратом с активным веществом бензидамином, снимающим отеки и боль. Иногда более эффективны аэрозоли, так как они действуют быстрее и охватывают большую поверхность слизистой оболочки глотки. При более тяжелом воспалении могут помочь средства, в состав которых входят активное вещество деквалиний и гидрохлорид цинхокаина”.

“Необходимо помнить, что антисептические средства не следует принимать дольше одной недели, иначе они могут сушить слизистую оболочку горла. Лекарства надо принимать в меру”, – напоминает фармацевт.

Натуральные помощники

Продающиеся в аптеке средства можно и даже рекомендуется комбинировать с мягкими растительными препаратами. “Например, ромашка, календула, шалфей обладают антисептическим и противовоспалительным действием. Растительный чай не заменяет лекарства, однако усиливает их действие и обеспечивает увлажнение. Пригодятся также облепиховое масло или пастилки с исландским мхом – они покрывают слизистую оболочку и образуют защитный слой, а также уменьшают раздражение. Лучше выбирать пастилки, в состав которых входит гиалуроновая кислота, которая обладает увлажняющим эффектом”, –

поясняет И. Корчагина и напоминает, что и с растительным препаратом следует соблюдать умеренность в употреблении – как рекомендуемые дозы, так и продолжительность употребления. Это защитит микрофлору полости рта и поможет избежать повторных инфекций.

Главное – не навредить

“Излюбленным народным методом является полоскание горла соленой водой. Рекомендуется использовать изотоническую соленую воду – кипяченую воду и чайную ложку соли на один литр”, – учит фармацевт.

Врач Л. Озолиня призывает обратить внимание и на питание: “Не стоит есть слишком острую, кислую или раздражающую пищу. Из народных средств можно выбрать теплый ромашковый чай с ложкой меда (при отсутствии аллергии). Болезнь мед не вылечит, но поможет уменьшить першение. Чтобы не потерять ценные вещества, его не следует растворять в кипящей воде”, – добавляет доктор.

В большинстве случаев боли в горле проходят в течение недели. “Однако если температура тела около 38 °C или выше, боль локализуется с одной стороны или человек не может проглотить даже воду, это свидетельствует о том, что нужно идти к врачу, чтобы пройти обследования и назначить соответствующее лечение,” – отмечает Л. Озолиня. “Острая боль в горле может быть следствием бактериальной инфекции, например, при фарингите воспаляется только слизистая оболочка горла, а в случае тонзиллита, или ангины, воспаление затрагивает миндалины”.

Точный диагноз для эффективного лечения

“Точный диагноз позволяет назначить подходящую терапию, и этому на помощь приходят анализы. Основные обследования – полная картина крови и воспалительный маркер CRO (С-реактивный белок). При вирусе в картине крови характерно повышенное количество лимфоцитов, а бактериальное воспаление, как правило, приводит к общему росту числа лейкоцитов и нейтрофильных лейкоцитов, а также значительно увеличивает показатель CRO”, – поясняет лабораторный врач Яна Осите.

“Если возникают подозрения, например, по поводу ангины, вызванной стрептококком, проводится анализ микробиологии для подтверждения диагноза и предотвращения неэффективного приема антибиотиков. Если симптомы затягиваются или повторяются, врач может назначить дополнительные анализы, например тест Эпштейна-Барр или цитомегаловируса, а также анализ витамина D и железа, так как отсутствие этих питательных веществ может уменьшить способность организма бороться с инфекциями”, – рассказывает о лабораторных исследованиях Я. Осите.

“Протекание инфекционного мононуклеоза, или вируса Эпштейна-Барр, похоже на бактериальную инфекцию и длится более недели”, – добавляет отоларинголог Л. Озолиня. Для болезни характерны увеличенные миндалины (иногда одна крупнее другой), налет на них, затрудненное дыхание, лихорадка, а иногда и боли в животе. “Для точной диагностики необходимы лабораторные исследования”, – подчеркивает врач, добавляя, что воспаление в горле может быть вызвано в том числе рефлюксом, то есть рефлюксом желудочного сока, или грибковой инфекцией, чаще всего вызываемой неправильным употреблением ингаляторов от астмы. “Иногда виновата аллергия на химические вещества”, – отмечает Л. Озолиня.

Как сохранить здоровье?

Специалисты сходятся во мнении: осенью горло нужно беречь от холода так же старательно, как и кожу. “Рекомендуется выпивать в день не менее двух литров жидкости, увлажнять воздух в помещениях, особенно в отопительный сезон. Надо думать и об укреплении иммунитета – сбалансированном питании, дополнительном приеме витамина С и цинка”, – советует врач.

Если болезнь все же случилась, организму нужно дать время на восстановление. “Около недели следовало бы соблюдать спокойный режим. Лучше отдохнуть и пить теплый чай, чем потом лечиться антибиотиками. Боль в горле – это сигнал, что организму нужен отдых”, –резюмирует отоларинголог Л. Озолиня.