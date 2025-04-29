Клопы, тараканы и нарушения, которые не устранялись годами: дом престарелых в Риге грозят закрыть

Как сообщили агентству LETA в канцелярии омбудсмена, центр «Liepa» находится в поле зрения этого учреждения с 2017 года. В ходе визитов в 2017, 2020 и 2023 годах сотрудники канцелярии выявили ряд нарушений, не соответствующих стандартам прав человека и нормативным актам. О каждом таком случае были проинформированы как руководство центра, так и контролирующие органы.

Тем не менее, ситуация не улучшилась. Во время последнего визита в начале апреля было установлено, что центр до сих пор не выполнил большинство рекомендаций, ранее выданных омбудсменом. По-прежнему нарушаются права клиентов на неприкосновенность частной жизни, нет уверенности в регулярном изменении положения лежачих пациентов, что повышает риск возникновения пролежней и госпитализации. Также не заполняется необходимая документация, отсутствуют индивидуальные занятия и качественные досуговые мероприятия, не обеспечиваются регулярные прогулки, особенно для людей с функциональными нарушениями.

Кроме того, не предоставляется надлежащая поддержка в индивидуализации жилых помещений — большинство комнат напоминают больничные палаты, отмечает канцелярия омбудсмена. Также отсутствует контроль над младшим персоналом и не проводятся регулярные собрания, посвящённые объёму и качеству предоставляемых клиентам услуг.

В результате сотрудники центра «Liepa» исполняют свои обязанности на собственное усмотрение, что значительно снижает качество услуг и создаёт риски для здоровья и безопасности клиентов, подчеркивают представители омбудсмена.

Также подтвердились сведения о нарушениях санитарных и гигиенических норм: в дневное время сотрудники канцелярии обнаружили в комнатах клиентов клопов и тараканов.

Центр в начале года несколько раз посещали представители Департамента благосостояния Рижского самоуправления, Рижской социальной службы и Инспекции здравоохранения. В ходе проверок были зафиксированы многочисленные нарушения, учреждению был выписан штраф, а администрации центра — вынесено письменное предупреждение.

Если указанные в предупреждении нарушения не будут устранены до 6 июня, Инспекция здравоохранения примет решение о приостановлении предоставляемых в центре «Liepa» медицинских услуг. А самоуправление, по результатам повторной проверки, может расторгнуть договор на предоставление социальных услуг.

Департамент социальной работы и политики социальной помощи Министерства благосостояния также выявил ряд недостатков в предоставлении услуг. Администрации центра «Liepa» поручено устранить все выявленные нарушения до 30 июня и проинформировать об этом министерство.

По информации канцелярии омбудсмена, в начале апреля в центре социального ухода «Liepa» получали услуги 132 человека. Центр предоставляет как длительные социальные услуги по уходу и реабилитации, так и краткосрочные.