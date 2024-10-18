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Как начать процесс оформления инвалидности (ПОШАГОВО)

Еженедельник «Вести» 18 октября, 2024 08:23

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-У мамы констатированы прогрессирующие проблемы с передвижением. Скажите, с чего надо начинать, чтобы оформить ей инвалидность? Надо ли будет маме проходить какие-то специальные исследования для оформления инвалидности?

Под инвалидностью понимается длительное или непреходящее ограничение функционирования очень тяжелой, тяжелой или умеренной степени, которое влияет на умственные или физические способности человека, трудоспособность, самообслуживание и включение в общество.

Критерии, сроки и порядок установления инвалидности и утраты трудоспособности регулируются Кабинетом министров.

Положения правил Кабинета министров «Правила определения прогнозируемой инвалидности, утраты инвалидности и трудоспособности и выдачи документа, удостоверяющего инвалидность» (далее – правила) устанавливают, что для получения инвалидности необходимо пройти Государственную врачебную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (далее – комиссия).

Экспертиза проводится лицу, которое имеет физическое или психическое расстройство здоровья, по поводу которого оно непрерывно лечилось не менее шести месяцев до дня подачи заявления в комиссию, у него возникли или можно считать, что возникли, устойчивые функциональные ограничения, и это подтверждено медицинскими документами.

Куда обращаться

Для проведения экспертизы лицо должно сначала обратиться к своему семейному врачу или лечащему врачу-специалисту, который с учетом результатов комплексного медицинского обследования и соответствующего лечения примет решение об отправке лица на комиссию.

Для проведения экспертизы инвалидности лицо или его законный представитель должны представить в комиссию следующие документы:

1) заявление на проведение экспертизы инвалидности (если экспертизу инвалидности проводят взрослому лицу, необходимо заполнить анкету самооценки функциональных способностей); заявление (в которое включена упомянутая анкета) можно найти на сайте комиссии по адресу: www.vdeavk.gov.lv, в разделе «Услуги»;

2) направление на комиссию, подготовленное семейным или лечащим врачом (форма № 088/у);

3) другие медицинские документы лица, если семейный или лечащий врач или само лицо считают это необходимым для проведения экспертизы.

Для получения подробной информации о подаче на комиссию указанных выше документов рекомендуем связаться с комиссией по телефонам: 67614885, 29632807 или по адресу электронной почты: pasts@vdeavk.gov.lv.

Правила также устанавливают, что для проведения экспертизы присутствие лица не требуется. Но если будет констатировано, что комиссия не располагает достаточной информацией или она противоречива, то экспертиза проводится в присутствии лица после согласования времени и места ее проведения.

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