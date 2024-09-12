К вечеру всю Латвию накроют дожди: прогноз на четверг

По прогнозам синоптиков, в западной и восточной части страны сохранится густая облачность, вечером станет пасмурно и в центральной части Латвии. Местами пройдут дожди, вечером осадки ожидаются уже во многих местах.

Будет дуть слабый ветер.

В Риге прогнозируется небольшая облачность, а вечером будет пасмурно и возможен дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +22 градусов.