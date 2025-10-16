Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Хватит рисковать!» Две эвакуации детсада за месяц: родители боятся

Редакция PRESS 16 октября, 2025 08:09

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Из муниципального детского сада «Мадариня» в Риге этой осенью за короткий промежуток времени дважды эвакуировали воспитанников и персонал из-за проблемного газового отопительного котла. Оборудование устарело и уже долгое время дает сбои, иногда оставляя помещения без отопления, но ответственные лица вместо того, чтобы заменить его на новое, годами занимались ремонтом, что не принесло долгосрочного результата, рассказывает Bez Tabu. 

Обе эвакуации из детского сада «Мадариня» произошли этой осенью, в начале октября. В первый раз в котельной вспыхнул пожар — загорелась электроника отопительного котла, а во второй раз была зафиксирована утечка газа из системы отопления.

Газовый котел в этом учебном заведении уже давно создает проблемы. Передача Bez Tabu ещё два года назад рассказывала о том, что отопительное оборудование в «Мадариня» выходит из строя, оставляя детсад без тепла.

С относительно кратковременными отключениями отопления родители как-то мирились, но последние события вызывают серьёзное беспокойство и заставляют задуматься, в безопасности ли дети в дошкольном учреждении.

Представитель детского сада сказала, что после последних эвакуаций неисправности были устранены, но веры в то, что оборудование долго проработает без неприятных сюрпризов, нет. Она также рассказала, что, учитывая длительные проблемы, учреждение уже давно просит самоуправление заменить газовый котел на новый.

— Ну, нам обещают, что всё будет в порядке, но кто может это гарантировать? Мы просто очень просим этот новый [котел]. Обещают, но обещали уже два года назад. Логично, что мы хотим новый, пишем об этом, требуем, — представитель детского сада.

Дошкольное учреждение обслуживает и обслуживание отопительного оборудования организует муниципальное предприятие «Rīgas nami». Департамент имущества Рижской думы запросил у «Rīgas nami» объяснения.

— Запрошено подробное разъяснение, так как они [«Rīgas nami»] напрямую ответственны за запуск отопительного сезона и проведение обслуживаний. После получения информации самоуправление решит, продолжать ли договор о сотрудничестве с «Rīgas nami» или искать другую обслуживающую организацию, — Марис Межзиле, руководитель Управления строительства Департамента имущества Рижской думы.

В «Rīgas nami» программе сообщили, что обслуживали отопительный котел должным образом и очень часто.

— Параллельно с регулярными обслуживанием, которое проводится до и после сезона, экстренные вызовы были очень частыми. Если смотреть по прошлому году, наши специалисты выезжали туда примерно 10 раз. Это факт, что [газовый котел] очень старый, ему уже около 20 лет. Это значит, что запасные части достать очень сложно, — Даце Прейса, руководитель отдела общественных отношений SIA «Rīgas nami».

В «Rīgas nami» также подчеркнули, что из-за постоянных проблем с ремонтом предприятие ещё два года назад, когда были отключения отопления, рекомендовало Департаменту имущества установить новый газовый котел. В компетенции департамента — выделить на это средства, добавили в «Rīgas nami».

Октябрьские тревожные события заставили самоуправление активизироваться — недавно было решено до следующего отопительного сезона установить в детском саду новый газовый котел.

