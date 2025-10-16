«Хватит рисковать!» Две эвакуации детсада за месяц: родители боятся

Обе эвакуации из детского сада «Мадариня» произошли этой осенью, в начале октября. В первый раз в котельной вспыхнул пожар — загорелась электроника отопительного котла, а во второй раз была зафиксирована утечка газа из системы отопления.

Газовый котел в этом учебном заведении уже давно создает проблемы. Передача Bez Tabu ещё два года назад рассказывала о том, что отопительное оборудование в «Мадариня» выходит из строя, оставляя детсад без тепла.

С относительно кратковременными отключениями отопления родители как-то мирились, но последние события вызывают серьёзное беспокойство и заставляют задуматься, в безопасности ли дети в дошкольном учреждении.

Представитель детского сада сказала, что после последних эвакуаций неисправности были устранены, но веры в то, что оборудование долго проработает без неприятных сюрпризов, нет. Она также рассказала, что, учитывая длительные проблемы, учреждение уже давно просит самоуправление заменить газовый котел на новый.

— Ну, нам обещают, что всё будет в порядке, но кто может это гарантировать? Мы просто очень просим этот новый [котел]. Обещают, но обещали уже два года назад. Логично, что мы хотим новый, пишем об этом, требуем, — представитель детского сада.

Дошкольное учреждение обслуживает и обслуживание отопительного оборудования организует муниципальное предприятие «Rīgas nami». Департамент имущества Рижской думы запросил у «Rīgas nami» объяснения.

— Запрошено подробное разъяснение, так как они [«Rīgas nami»] напрямую ответственны за запуск отопительного сезона и проведение обслуживаний. После получения информации самоуправление решит, продолжать ли договор о сотрудничестве с «Rīgas nami» или искать другую обслуживающую организацию, — Марис Межзиле, руководитель Управления строительства Департамента имущества Рижской думы.

В «Rīgas nami» программе сообщили, что обслуживали отопительный котел должным образом и очень часто.

— Параллельно с регулярными обслуживанием, которое проводится до и после сезона, экстренные вызовы были очень частыми. Если смотреть по прошлому году, наши специалисты выезжали туда примерно 10 раз. Это факт, что [газовый котел] очень старый, ему уже около 20 лет. Это значит, что запасные части достать очень сложно, — Даце Прейса, руководитель отдела общественных отношений SIA «Rīgas nami».

В «Rīgas nami» также подчеркнули, что из-за постоянных проблем с ремонтом предприятие ещё два года назад, когда были отключения отопления, рекомендовало Департаменту имущества установить новый газовый котел. В компетенции департамента — выделить на это средства, добавили в «Rīgas nami».

Октябрьские тревожные события заставили самоуправление активизироваться — недавно было решено до следующего отопительного сезона установить в детском саду новый газовый котел.