В эфире Delfi TV в программе Kāpēc Херманис выразил удивление, что Хаматова после ухода из Нового Рижского театра перешла в театр "Дайле". В то время между ними не было конфликтов, актриса пояснила свой уход из театра тем, что ведёт активную международную деятельность, но в конце концов приступила к работе в театре "Дайле". Херманис заявил, что "всё же существуют какие-то этические вещи, порядочные люди стараются их соблюдать".

Кроме этого, режиссёр объявил о том, что впредь больше не будет сотрудничать с российскими деятелями искусства, в том числе с теми, кто бежал из России.

"Я просто не доверяю, на них как-то мой рентген не срабатывает. Я признаю. Я боюсь", - сказал он. Произведения русских авторов в НРТ тоже не будут больше ставить, хотя после вторжения России в Украину был создан спектакль "Чёрный лебедь" по мотивам романа Ф.М. Достоевского "Идиот". Как напомнил режиссёр - чтобы "разоблачить, что русская культура - это овца в волчьей шкуре".

"Я принял решение, что не только я не буду, но вообще в нашем театре не будут ставить произведения русских авторов. Возможно, когда война закончится, мы сможем пересмотреть этот вопрос", - заявил Херманис.

"Я очень, очень разочаровался в россиянах. Даже оппозиционеры - все они всё-таки более-менее имперцы. Я не раскаиваюсь в том, что пригласил к нам работать Хаматову, но, честно говоря, я и в ней разочаровался",- подчеркнул Херманис в беседе с журналистом Алиной Ластовской.