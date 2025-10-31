«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

На свои передачи Домбурс старается приглашать самых разных людей. «В демократической стране иметь свое отношение к тому или иному вопросу может любой, кто становится участником публичного обсуждения. Тут я не вижу каких-то ограничений», — уверяет он.

Также он признает, что иногда, для оживления зрительского внимания, журналист должен идти на провокации: «Я должен заботиться о том, чтобы градус накала в студии был относительно высоким, чтобы публике было интересно».

На вопрос, почему в его передачах так редко слышны голоса представителtq национальных меньшинств, Домбурс ответил так: «Безусловно, мнения этих людей важны. Но проблема в том, что (в среде русскоязычных) этих голосов слишком мало. Очень многих ограничивает самоцензура. Острые разговоры у них если и происходят, то исключительно на собственных кухнях.

С другой стороны, я не пытаюсь специально высчитывать, сколько у меня было русских, украинцев или евреев. Для меня главный аргумент — чтобы человек хотеть и мог высказать свое мнение», - отметил телеведущий.