ХАМАС начал отпускать последних израильских заложников

Незадолго до начала передачи заложников израильские СМИ сообщили, что их освобождение будет проходить в два этапа: первая группа заложников, как было сказано, должна была быть передана в 08:00 по местному времени в коридоре Нецарим, оставшиеся другие живые заложники — в 10:00 в Хан-Юнисе.

Израильские СМИ и источник Reuters сообщают, что семь заложников переданы Красному Кресту в городе Газа.

Объявление об этом из рупора на площади Заложников в Тель-Авиве вызвало бурные аплодисменты.

Согласно сообщениям, это Гали и Зив Берманы, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллаль.

Официальных комментариев от Армии обороны Израиля пока нет.

Как сообщает телеканал «Аль-Джазира», второй этап освобождения живых заложников состоится в 10:00 на юге сектора Газа.

До начала передачи заложников ХАМАС опубликовал имена 20 человек, которые будут освобождены: Бар Куперштейн, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски, Ариэль Конио.

Все 1966 палестинских заключенных, освобождение которых планируется в понедельник, сели в автобусы в израильских тюрьмах, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

7 октября 2023 года ХАМАС взял в плен в Израиле 251 человека. Большинство составляли израильтяне, но было несколько десятков иностранцев и людей с двойным гражданством. Большинство заложников — гражданские лица, но в плену оказалось и несколько израильских солдат.

Считается, что до объявленного на прошлой неделе перемирия в Газе оставались 48 заложников. Предположительно, живы из них 20 человека (реже встречается оценка 22).

Тела погибших будут доставлены на патологоанатомическое исследование для окончательной идентификации. Только после этого израильская сторона начнет исполнять свою часть обмена — выдавать в Газу палестинских заключенных и арестованных, содержащихся в израильских тюрьмах.

В воскресенье ХАМАС сообщил в своем телеграм-канале, что посчитал всех остающихся в живых заложников и что освобождение пленных будет организовано в трех разных точках. Предыдущие такие освобождения проходили при посредничестве Красного Креста, который принимал пленных и отправлял их в Израиль.

Израильские власти потребовали, чтобы освобождение остающихся заложников и передача тел погибших пленников происходили без каких-либо собраний на палестинской стороне. В прошлом ХАМАС отпускал пленных с митингами и шествиями, и это вызывало гнев израильтян.

Заранее было известно, что после освобождения заложников доставят в специализированное отделение Медицинского центра им. Рабина в Петах-Тикве. Этот медицинский центр принимал заложников, выпущенных ХАМАС в ходе предыдущих договоренностей, за два года, прошедших с того время, как сотни человек попали в плен, в Петах-Тикве разработана долгая программа реабилитации бывших заложников.

Часть палестинских заключенных примут в госпитале им. Нассера в Хан-Юнисе.

Первых четырех заложников ХАМАС отпустил — как заявлялось, «по гуманитарным соображениям» — еще в октябре 2023 года. К концу первого месяца войны в Газе израильтянам удалось освободить одну из военнослужащих.

В ноябре 2023 года в ходе первого перемирия в Израиль в течение нескольких дней были возвращены 106 человек. К концу 2023-го года стало известно о смерти в плену как минимум 10 заложников.

В течение 2024 года израильская армия сумела вернуть тела 27 пленников и освободила еще семь человек. В январе-феврале 2025 года по соглашению с ХАМАС были освобождены еще 30 человек. В течение этого года израильская армия сумела вернуть тела еще 22 заложников.

По условиям предыдущих соглашений, в обмен на возвращение заложников израильские власти выпускали из тюрем палестинских заключенных. Общий счет этим освобожденным — почти две тысячи человек. Среди них — те, кто занимал важные посты в ХАМАС и других палестинских организациях.

По нынешнему мирному соглашению после возвращения заложников из сектора Газа будут освобождены около 250 палестинцев, осужденных на пожизненное заключение до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023-го, и около 1700 человек, арестованных за два года войны в секторе Газа. Армия обороны Израиля заявила, что родственники палестинских заключенных были предупреждены о недопустимости каких-то публичных празднований по возвращении своих родных.

Переговоры о том, кого из известных палестинцев можно будет включить в обмен, продолжались в воскресенье — ХАМАС настаивал, чтобы среди них были семеро высокопоставленных палестинских деятелей. В частности — Марван Баргути, приговоренный в 2004-м к пяти пожизненным срокам за организацию нападений, повлекших гибель пяти человек.

Освобождение Баргути будет означать, что на свободе окажется один из самых авторитетных палестинцев, который может претендовать на победу на будущих выборах главы Палестинской администрации. Среди других возможных кандидатов на освобождение — Ахмад Саадат, лидер Народного фронта освобождения Палестины, приговоренный в 2008-м году к 30 годам тюрьмы.

Новость дополняется...

ФОТО scanpix.ee