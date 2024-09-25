Гражданин Латвии помогает России обойти нефтяные санкции: The Insider

Две связанные с ним компании покупали нефть у российской корпорации "Сургутнефтегаз" по цене, превышающей максимальный предел, и это уже принесло корпорации дополнительные 1,4 млрд долларов. Другие связанные с Халявиным компании управляли танкерами, перевозившими нефть из России в Индию и Китай, а израильские власти заявили, что один из управляемых им танкеров осуществлял поставки нефти ливанской шиитской группировке "Хизболлах" и подразделению иранских сил "Кудс".

"The Insider" сообщает, что Халявин связан в том числе с россиянином Михаилом Силантьевым, который возглавлял компанию "Промсырьеимпорт". К этой компании и ранее дважды применялись санкции - за поставки топлива в Крым и за поставки нефти в Сирию.

Ценовой потолок (price cap) - это мера, призванная ограничить поступления в российский бюджет от продажи сырой нефти, при этом не приводя к масштабному росту цен на мировом рынке. Потолок запрещает компаниям из западных стран обслуживать продажи российской нефти (то есть предоставлять брокерские, транспортные и страховые услуги), если цена превышает 60 долларов за баррель. Россия, однако же, продолжает получать столь необходимые для войны нефтедоллары, поэтому посредники попросту перерегистрировали свои компании на дубайские юридические лица и продолжили торговать как ни в чем не бывало. "The Insider" проанализировал данные этих юрлиц и действительно обнаружил в их руководстве граждан Евросоюза.

Одним из крупнейших покупателей российской нефти в обход потолка оказался гражданин Латвии Алексей Халявин, с которым связаны три дубайские компании: "Black Pearl Energy Trading LLC", где он был владельцем и директором, и аффилированные с ней и OGC "Shipping LLC" и "Conmar Maritime". В 2023 году первые две компании купили у "Сургутнефтегаза" около 38 млн баррелей "сверхпороговой" нефти по средней цене в 82 доллара за баррель. В январе-мае 2024 года по таможенным документам зафиксирована активность только "Black Pearl Energy Trading", купившей в обход санкций более 20,6 млн баррелей нефти в среднем по 83,7 доллара за баррель.

В итоге одному только "Сургутнефтегазу" досталось примерно на 1,4 млрд долларов США больше выручки, чем было бы положено в рамках ценового потолка. Общий же годовой дополнительный доход бюджета России от продаж нефти в обход порога оценивается в 7-11 млрд долларов - значительная сумма для поддержки российской военной машины.

Изданию "The Insider" удалось установить связь Халявина с компаниями, владеющими и управляющими танкерами, которые перевозят нефть из России в порты в Индии и Китае.

В интервью "YoungShip Cyprus" в 2022 году Халявин представил себя как генерального директора компании "Sparta Shipmanagement" и председателя совета директоров группы OGC и конечного фактического бенефициара.

"Sparta Shipmanagement" зарегистрирована на Кипре по тому же адресу, что и "Lagosmarine Ltd", обеими компаниями сейчас управляет один и тот же греческий директор, он же числится их номинальным владельцем. "Lagosmarine", судя по общему адресу, связан с целой группой фирм-пустышек, которым, согласно информации Международной морской организации, принадлежат танкеры "Clyde Noble", "Sagar Violet" и "Caroline Bezengi". По данным сайта marinetraffic.com, эти суда постоянно совершают рейсы между российскими портами Приморском, Усть-Лугой и Козьмино и портами Индии и Китая. Согласно таможенным документам, теми же маршрутами перемещалась и нефть, проданная дубайским компаниям, связанным с Халявиным.

Халявин на вопросы журналиста "The Insider" ответил: "Я не очень понимаю суть сообщений и смею заверить, что все свои действия я произвожу в рамках международного права, включая соответствие с санкциями. А ваше сообщение похоже на провокацию, при всем уважении".

Как отмечает "The Insider", существующих на Западе правовых норм и механизмов достаточно, чтобы наказывать граждан демократических стран, помогающих обходить торговые эмбарго и санкции. В частности, статья 84 уголовного закона Латвии вводит уголовную ответственность за уклонение от санкций, наложенных страной или международными организациями.