Госполиция приглашает на работу инспекторов; обещают платить до 1581 евро

Инспекторы нужны в разных регионах Латвии - в Лиепае, Лимбажи, Талси, Цесисе, Валмиере, Кулдиге, Сигулде, Риге и т.д.

В частности, зарплата инспектора в отделе реагирования составляет от 1345 до 1472 евро без вычета налогов. Она может меняться в зависимости от индивидуальных критериев претендента. Кроме того, предусмотрены социальные гарантии. Кандидат должен иметь профессиональное высшее образование первого уровня, например, по юридическим наукам, гражданской и военной обороне, гуманитарным наукам, педагогике, и водительское удостоверение категории B.

Зарплата инспектора в отделе управления ресурсами и кризисом в бюро полиции порядка составляет от 1290 до 1415 евро, инспектора следственного отдела в группе расследования административных правонарушений - от 1345 до 1472 евро, инспектора следственного отдела в группе криминального расследования - от 1453 до 1581 евро.

Подавать заявления о приеме на работу можно до конца декабря или начала следующего года.