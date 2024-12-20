Годы на ожидание: очереди в латвийские больницы и поликлиники растут, как снежный ком

Безумные очереди на лечение и диагностику, оплаченные государством, — бич латвийских пациентов. Так, в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня на магнитно-резонансную томографию (МРТ) в очереди скопились 2000 человек.

Это значит, что те, кто записались сегодня, смогут пройти МРТ примерно через два года. А что делать врачам пока — лечить этих людей вслепую, как в средневековье? Или просто отказывать в лечении? Конечно, у пациентов всегда остается альтернатива: платная медицина. Но цены там такие, что мало кто потянет. Тот же МРТ стоит уже под 200 евро. А, например, при стойких головных болях неясной этиологии надо делать сразу два: томографию головы и томографию шеи. С вас 400 евро, платить будете наличными или карточкой?

В столичном «Гайльэзерсе» (Рижская восточная клиническая университетская больница) на прием к различным специалистам и диагностику по госквотам записывают лишь на середину, а то и конец весны. А дальше будет только хуже. Об этом предупредил еще в ноябре глава Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс: «К сожалению, мы не видим улучшений в следующем году. Согласно доступной информации, продолжится снижение доступности амбулаторных услуг, а объем стационарных услуг будет заморожен, несмотря на высокий спрос. Оплату амбулаторных посещений планируется сократить с 10,4 млн до 6,7 млн евро, хотя планируется увеличить количество дистанционных консультаций. Но даже с учетом этого общий объем не достигает запланированного на этот год. Однако снижение доступности амбулаторных услуг приведет к увеличению потока острых и неотложных пациентов в больницы».

Что думает об этом глава Минздрава Хосам Абу Мери? А он думает о цифровизации и предлагает популистские решения. В то время как оплату амбулаторных посещений сокращают на 4 миллиона евро, миллионы евро кидаются на создание новой системы «э-здоровье». Точную цифру нам не называют, но при вступлении в должность Абу Мери планировал потратить на нее 36 миллионов.

По мнению министра, сокращать очередь надо так. Не биться в правительстве, как лев, за увеличение государственных квот на медицину, не обеспечивать врачам такие условия, чтобы они не уезжали, - нет. Абу Мери идет другим путем: если очередь слишком длинная, ее надо проредить.

Новая система «э-здоровье», по его задумке, выкинет из очереди и не пустит в нее тех, кто записывается сразу в несколько мест. А новые изменения в законе, сделанные с подачи Минздрава, выкинут из очереди и не пустят в нее латвийцев, чье местожительство задекларировано в других странах.

Направление мысли министра тянет за собой такие перспективы, что аж дух захватывает. Ведь делить пациентов на различные категории можно практически бесконечно. Скажем, можно далее начать выкидывать из очереди тех, кто уже провел какое-либо обследование и записался на повторное (сделал ультрасонографию живота в этом году, значит, никаких других УЗИ тебе в ближайшие 12 месяцев не положено). Еще можно проредить очередь, обязав людей записываться только по месту прописки, а не шастать по поликлиникам и больницам по всему городу (или, тем более, по всей стране).

Если и это не поможет, есть вообще замечательный вариант: разрешить записываться на приемы к специалистам и на диагностические процедуры только электронным способом. Никаких звонков или походов в регистратуру! Есть у тебя eID-карта (и умение ею пользоваться) или Smart-ID — попадешь в очередь, нету — ну извини.

Это сразу отсечет от очереди стариков с кнопочными телефонами, не вписавшихся в наше продвинутое цифровое общество. А ведь они со своими возрастными хроническими болячками и составляют большинство пациентов. Это подтвердил сам Минздрав, когда указал, что в 2024 года спрос на медицинские услуги значительно вырос, «на что влияет в том числе старение населения, рост числа хронических заболеваний и, как следствие, увеличение расходов на лечение».

Так что нынешнюю очередь можно чикать и чикать, пока она не достигнет приемлемых размеров. И тогда доложить обществу, что проблема решена.