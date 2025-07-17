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Главный редактор «Дождя»: хотим вернуться в страны Балтии

© LETA 17 июля, 2025 12:40

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Постановление Административного окружного суда о признании противоправным решения Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии российского независимого телеканала "Дождь" ("TV Rain") может стать началом его возвращения в страны Балтии, написал главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в "Telegram".

Он выразил удовлетворение решением суда, отметив, что "спустя два с половиной года справедливость восстановлена".

И хотя регулятор уже сообщил, что собирается обжаловать это решение, телеканал надеется, что оно "станет началом нашего возвращения в кабельные сети Латвии и других стран Балтии", отметил Дзядко.

Как сообщалось, глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш ранее написал в твиттере, что совет обжалует решение суда.

В конце 2022 года НСЭСМИ принял решение об аннулировании лицензии на вещание "Дождя" в связи с угрозами национальной безопасности и общественному порядку. Решение было принято после оценки совокупности нарушений, допущенных телеканалом: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке, изображение Крыма на карте как части территории России, обозначение российской армии как "нашей армии". Также была проанализирована информация, полученная от Службы государственной безопасности.

Ранее суд первой инстанции оставил без изменения решение НСЭСМИ об аннулировании лицензии.

Обжалуя решение суда, телеканал подчеркнул, что НСЭСМИ назвал "Дождь" "угрозой для национальной безопасности" на основании одного случая, упомянутого в письме Службы государственной безопасности. Инцидент был связан с заявлениями в эфире бывшего сотрудника канала, которые были опровергнуты и удалены, а сам сотрудник уволен, поэтому телеканалу неясно, каким образом "Дождь" мог представлять угрозу государственной безопасности, учитывая принятые меры. 

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