Главный по управлению кризисами, настоящий полковник: правительство назначило Зиле

ЦКУ - это новое структурное подразделение в составе Государственной канцелярии, находящееся под функциональным надзором премьер-министра, которое по его поручению обеспечивает планирование, подготовку и реализацию мероприятий по управлению кризисами.

Госканцелярия отмечает, что для обеспечения качественного выполнения функций и задач ЦКУ на должность руководителя центра необходимо выбрать высококвалифицированного руководителя с опытом работы в планировании, подготовке и реализации мероприятий по управлению кризисами, а также в управлении кадрами.

Зиле получил соответствующее образование и профессиональный опыт в планировании, подготовке и реализации мероприятий по управлению кризисами, опыт представительства и репрезентации организации на международном уровне, а также в управлении кадрами и другие компетенции, необходимые для успешного обеспечения деятельности ЦКУ.

В Госканцелярии агентству ЛЕТА сообщили, что полковник Зиле является опытным офицером НВС, который более 25 лет служил и в Латвии, и в международных миссиях в Афганистане, Косово и штабах НАТО. Он занимал руководящие должности в структурах НВС, в том числе командовал батальоном Земессардзе.

Зиле имеет как военное, так и гражданское высшее образование и награжден за заслуги на военной службе в том числе в рамках международного сотрудничества.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что на эту должность назначается человек с широким военным опытом, соответствующими знаниями и образованием, который сможет профессионально сотрудничать с гражданским сектором, чтобы укрепить готовность страны к кризисам.

Сам Зиле подчеркнул, что считает почетным для себя принять обязанности руководителя ЦКУ. Он готов применить свой военный опыт для укрепления сотрудничества между гражданским и военным секторами с целью содействия внедрению принципов всеобъемлющей государственной обороны на практике. "Я осознаю ответственность этой должности и намерен работать профессионально и в тесном сотрудничестве со всеми партнерами, чтобы укрепить безопасность Латвии", - заявил Зиле.

Зиле назначен на должность руководителя ЦКУ на пять лет.

Как сообщалось, 28 февраля Кабинет министров сообщил СМИ, что в открытом конкурсе на должность главы ЦКУ выбран бывший начальник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш, который и возглавил группу по созданию ЦКУ. Однако в начале апреля стало известно, что Аболиньш все же не возглавит центр. Он уточнил в разговоре с агентством ЛЕТА, что решил уйти с поста руководителя группы по созданию ЦКУ по личным причинам, поскольку центр как таковой еще не начал работать, пока в Сейме не приняты соответствующие законопроекты.

Аболиньш также подтвердил, что у него не было никаких разногласий с премьер-министром Эвикой Силиней.

Также сообщалось, что заявки на участие в конкурсе подали 11 претендентов.

ЦКУ начал техническую работу 1 января. Планируется, что он будет координировать управление гражданскими кризисами в стране, переняв функции секретариата совета по управлению кризисами.