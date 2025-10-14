Глава ГАЗ: растет доля женщин среди безработных

Представитель ГАЗ отметила, что у агентства сейчас нет объяснений причин такой тенденции.

Симсоне сообщила, что уровень безработицы в первой половине октября составляет 4,7% от численности экономически активного населения и статус безработного имеют примерно 41 000 человек.

По-прежнему самый низкий уровень безработицы в Рижском регионе, где он ниже 4%, а самый высокий - в Латгале, где он составляет приблизительно 10%.

В то же время сохраняется достаточное количество вакансий: наибольшее число свободных рабочих мест зафиксировано в сфере строительства, розничной торговли и транспорта.

