Гель вместо протеза — 5 прорывов, которые изменят лечение суставов

Редакция PRESS 5 ноября, 2025 16:35

Учёные всё ближе к тому, чтобы заменить операцию на шприц.
Современные гидрогели — материалы, способные «склеивать» или восстанавливать хрящ в суставах, — проходят испытания, которые ещё недавно казались фантастикой.
Обзор, опубликованный в журнале BioMedical Engineering OnLine, показывает: будущее лечения артроза и травм суставов — за умными гелями, а не за протезами.

Вот пять разработок, которые уже работают в лабораториях и на животных:

1️⃣ Самозалечивающийся гель
Учёные создали материал, который восстанавливает свою структуру после повреждения — почти как кожа. Это значит, что его можно вводить в сустав, и он будет «затягивать» микротрещины, не разрушаясь при движении.

2️⃣ Наногель с “умной” реакцией
Некоторые полимеры меняют свойства при изменении температуры и pH. Такой гель «понимает», где воспаление, и выделяет противовоспалительные вещества прямо в больной точке.

3️⃣ Гидрогель-каркас
Полимерная сетка, которая работает как 3D-матрица: клетки пациента прорастают в неё, формируя новый хрящ.
Материал постепенно рассасывается, оставляя только здоровую ткань.

4️⃣ Гель с пьезоэффектом
Разработки университета Коннектикута показали, что электростимулирующий гель помогает хрящу расти быстрее. При движении сустав сам создаёт слабое электрическое поле, и гель «включается» без внешнего питания.

5️⃣ Инъекция вместо протеза
Некоторые гелевые составы уже выдерживают нагрузку до 80 % прочности естественного хряща. Если технология подтвердится в клинике, пожилым пациентам не придётся ложиться под нож, будет достаточно одной инъекции геля.

«Гидрогели нового поколения не просто смягчают трение — они повторяют механику живого сустава», — говорится в исследовании группы Чунь-Шэна Ли и Янь Сю (BioMedical Engineering OnLine, 2025).

Пока гели проходят клинические испытания, но уже по первым результатам понятно, что это не фантастика.
Университеты Коннектикута, Нортвестерна и Дьюка активно готовят переход к первой волне испытаний на людях.
Если результаты сохранятся, в течение ближайших лет гели могут заменить часть ортопедических операций — от мелких травм до начальных стадий артроза.

И это уже не “будущее медицины” — это почти настоящее, которое просто ждёт разрешения от регуляторов.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

