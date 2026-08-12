Согласно заявлениям официальных лиц и анализу информации из открытых источников, с момента разговора Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК, отметила FT. По сведениям газеты, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и нероссийским судам в Черном море, при условии что они не подпадают под санкции Украины и не перевозят российские нефть и другие грузы.

«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», — заявил высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что Киев создал соответствующие «механизмы» в ответ на просьбу Вашингтона. По словам источника, вопрос о КТК «регулярно обсуждался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана».