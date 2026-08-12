Вашингтон был встревожен тем, что Украина еще больше дестабилизирует нефтяные рынки и наносит ущерб американским компаниям, атакуя танкеры, которые перевозят сырую нефть, поступающую по трубопроводу из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), констатировало издание.
Согласно заявлениям официальных лиц и анализу информации из открытых источников, с момента разговора Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала КТК, отметила FT. По сведениям газеты, Киев согласился не наносить удары по инфраструктуре КТК и нероссийским судам в Черном море, при условии что они не подпадают под санкции Украины и не перевозят российские нефть и другие грузы.
«Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам», — заявил высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что Киев создал соответствующие «механизмы» в ответ на просьбу Вашингтона. По словам источника, вопрос о КТК «регулярно обсуждался в ходе переговоров с правительствами США и Казахстана».
Интересы Chevron и ExxonMobil
Крупные американские энергокомпании Chevron и ExxonMobil владеют долями в КТК, который является основным каналом экспорта нефти из Казахстана, а также в западных казахстанских нефтяных месторождениях, обслуживающих этот канал. Chevron принадлежит 50% крупнейшего в стране месторождения Тенгиз, ExxonMobil — 25%.
«Администрация (Дональда Трампа. — Ред.) рассматривает КТК как жизненно важный канал поставки энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, что служит альтернативой поставкам энергоресурсов из России», — подчеркнул американский чиновник.
По данным компании Kpler, в июле КТК отгрузил всего 1,3 млн баррелей в сутки, что более чем на 300 000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце, и на 600 000 баррелей в сутки меньше, чем в мае.
Пресс-служба Вэнса, администрация Зеленского и МИД Казахстана не ответили на запросы журналистов о комментариях. Представители КТК, Chevron и Exxon от комментариев отказались.
Не первая просьба официальных лиц США
Просьба Джей Ди Вэнса — не первый случай, когда американские официальные лица пытаются удержать Украину от нанесения ущерба американским деловым интересам в России, напомнила FT. В феврале занимавшая пост посла Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина заявила, что получила диппослание с неодобрением («демарш») Госдепартамента США после удара украинского дрона по порту Новороссийска в конце 2025 года.
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