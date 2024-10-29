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«Это за гранью добра и зла». Упитис, Эджус, Чакс… Кто из писателей станет следующей жертвой «распила»?

Neatkarīgā Rīta Avīze 29 октября, 2024 15:07

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LETA

Что делать с теми латвийскими писателями, которые жили и творили в советские годы? Зачеркнуть, забыть, разрезать пополам? Или помнить, что без них не было бы латышской литературы? Издание “Neatkarīgā” задала эти вопросы председателю объединения писателей Арно Юндзи.

Как вы относитесь к распиливанию памятника писателю Андрею Упитису?

Если бы мы были честными, то просто сказали бы: нам не нужен этот памятник, мы его выкинем, он ужасно некрасивый. Вот какие аргументы могут быть выдвинуты в данном случае. Но мы цепляемся за познание прошлого, хотя это один из самых глупых стереотипов, потому что на самом деле мы ничего о нем не знаем.

Если бы некий художник выступил с предложением сделать новый памятник, распиленный пополам, например Мирдза Кемпе с разбитым сердцем, это было бы гораздо остроумнее. И если бы существовал какой-то парк советских реликтов, о создании которого мы говорим уже много лет, эти реликты можно было бы разместить там.

Но ничего не было сделано для того, чтобы подобное произошло. Я думаю, людям нужно место, где можно посмотреть на всех этих советских великих людей, которые скомпрометировали себя, занявшись политикой и сделав то, чего делать не следовало.

Понятно, что памятник надо убрать еще и потому, что концертный зал будут реконструировать, и это хороший аргумент. Это было ясно несколько лет назад, тогда взяли долгую паузу, а теперь вдруг принято решение пилить, что расстроило общественность.

Похоже, общественность возмутили и выпады против писателя Судрабу Эджуса, который был не менее скандальным, чем Упитис.

Да, есть немало людей, выросших вместе с творчеством Судрабу Эджуса, поэтому снос его памятника считается кощунством. Но напомню, что Судрабу Эджус (настоящее имя Мориц Эдуард Зилберс) никогда не был гражданином Латвии, более того, живя в России, он писал всякую чушь о Латвии. А жил он в России со времен революции 1905 года. Так что мне совсем не жаль, что его памятник уберут.

Если "распильщики" будут последовательны, то им следует теперь взяться за Александра Чакса: когда-то он служил в Красной Армии, а в 1921 году вступил в партию большевиков.

Одно время, рассуждая об Упитисе, я также ссылался на Чакса. Где же тогда граница: почему одного надо перерезать, а другого нет? Конечно, попытки Чакса отразить советскую «эстетику» выглядят жалко, но — что бы мы делали на его месте? Я думаю, что часть из нас кричала бы: «Да здравствует Советский Союз!» и поднимала красные флаги.

Но что может ожидать в будущем? Часть кричит: «давай!», мы снесем эти памятники! Кто-то предлагает перенести памятник Упитису в Скривери, но он там уже стоит один. У нас есть скульпторы, которые годами участвуют в конкурсах, но депутату Рижской думы, скульптору Друллесу без всяких конкурсов приходит в голову гениальная идея – распилить памятник. И на это находятся деньги. Как оценивают это другие его коллеги-художники? Так, например, довольно резко против этого выступает Айгарс Бикше. Если бы был объявлен тендер на преобразование или ликвидацию этого памятника, то хотя бы можно было бы как-то прикрыть.

Даст ли объединение писателей официальную оценку распиливанию Упитиса?

Как-то мы начали дискуссию, если не ошибаюсь, об улице Вилиса Лациса в Саулкрасты. Нам пришли письма, скажите, что вы об этом думаете? Но мы не можем решать за местных депутатов или жителей, переименовывать улицы или нет. Мы решили не вмешиваться.

Но мы, как Союз писателей, не можем совать свой нос везде, где вздумается. У нас итак много проблем, например, с авторскими отчислениями. Я не хочу участвовать со своими консультациями в процессе переименования улиц или сноса памятников, потому что, по моему мнению, это за гранью добра и зла. Что будет через десять-пятнадцать лет, когда общественное мнение или, не дай Бог, власть изменится? Нам даже долго ждать не придется: посмотрим, что будет на следующих выборах.

Все решения должны основываться на фактах, а не на пустых разговорах. Но поскольку факты искать лень, нормальных решений нет. Только одно: "давай" что-нибудь демонтируем! И эти "демонтажники" обычно настолько молоды, что о советских временах ничего и не слышали.

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