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Ехать медленнее — это агрессивная езда? Эксперт CSDD объясняет правила

Редакция PRESS 24 марта, 2025 12:13

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В редакцию la.lv обратился водитель, которого возмущает привычка некоторых водителей ездить по центру Риги с низкой скорость и тормозить весь поток.

«Как мне это надоело! В Риге то и дело можно увидеть «умников», которые в совершенно нормальных погодных условиях едут со скоростью 40 км/ч, хотя им разрешено ехать со скоростью 50 км/ч. Это агрессивное вождение, потому что заставляет других думать, как обогнать этого медленного водителя, весь поток задерживается, а водители начинают нервничать. Может быть, есть возможность написать об этом на портале, может быть, хоть кто-то задумается, насколько опасна его медлительность?!», - пишет он.

Журналисты связались с CSDD, чтобы узнать, что они думают на этот счет.

Эксперт по безопасности дорожного движения, руководитель проекта по исследованию серьезных дорожно-транспортных происшествий CSDDОскарс Ирбитис отмечает, что вообще-то для данной ситуации имеются правила.

"104. Водителю транспортного средства запрещается:

104.1. превышать установленную производителем транспортного средства максимальную скорость движения;

104.2. превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке на транспортном средстве в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 238 настоящих правил;

104.3. мешать дорожному движению, без необходимости двигаясь с чрезмерно низкой скоростью;

104.4. резко тормозить, если это не требуется для обеспечения безопасности дорожного движения", - цитирует правила эксперт.

Оскарс Ирбитис поясняет: любой участник дорожного движения должен соблюдать баланс между “не превышать разрешенную скорость” и “не мешать другим участникам движения”, причем мешать можно не только необоснованно медленной ездой, но и остановкой в неположенном месте, запрещенными маневрами, агрессивным поведением и другими действиями, влияющими на безопасность движения. Особенно нежелательна ситуация, когда водитель едет медленно просто потому, что сосредоточен на экране мобильного устройства, а не на дороге.

В городской среде часто бывают ситуации, когда необходимо двигаться медленнее разрешенной скорости – это может быть интенсивное движение, высокая концентрация пешеходов, места скопления детей (и не только возле школ), проведение массовых мероприятий и т. д.

Однако если улица пустая, хорошо просматриваемая и погодные условия благоприятные, то нет особого смысла ехать значительно медленнее разрешенной скорости. В то же время совершенно недопустимо навязывать кому-либо обязательную езду на максимально разрешенной скорости в условиях интенсивного движения, когда на дороге присутствуют разные категории участников, например, в центре города.

В городской среде существует множество различных отвлекающих факторов и меняющихся условий, поэтому водителям необходимо снижать скорость. Если водители этого не понимают, то это делается принудительно, снижая разрешенную скорость знаком - ограничение скорости 30 км/ч.

Зачастую водители не осознают возможных последствий даже «незначительного» превышения скорости в дорожно-транспортных происшествиях. Тормозной путь зависит от скорости автомобиля не линейно, а квадратично – при увеличении скорости в 2 раза тормозной путь увеличивается в 4 раза. При сравнении движения двух автомобилей – одного, едущего со скоростью 50 км/ч, и другого со скоростью 60 км/ч – в одинаковой ситуации последствия для пешехода на дороге будут существенно разными – если тот, который едет со скоростью 50 км/ч, остановится вместе с пешеходом, то тот, который едет со скоростью 60 км/ч, совершит наезд на этого пешехода на скорости 40 км/ч. Элементарная физика. Если для водителя разница в скорости кажется «всего» 10 км/ч, то для пешехода эта разница составляет 40 км/ч — по сути, вопрос жизни и смерти.

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