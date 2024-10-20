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Драка на тренировке по водному поло: мужчина избил 13-летнего мальчика и подрался с его отцом

la.lv 20 октября, 2024 10:16

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Как сообщила в субботу вечером программа ЛТВ "Панорама", драматические события произошли в Инчукалнсе, где на тренировке по водному поло в предыдущую субботу в бассейне от кулаков 37-летнего мужчины пострадал 13-летний мальчик, а сразу же после тренировки обидчика избил отец мальчика. На место происшествия прибыли "неотложка" и полиция, а содержание занятий по водному поло теперь будет оценивать Государственная служба качества образования, пишет портал la.lv.

Инцидент имел место 12 октября. Дети тренировались в бассейне вместе со взрослыми. У 13-летнего мальчика возник конфликт с многолетним игроком латвийской сборной по водному поло Михаилом Токаревым.

"Он его прикрыл, и... Там какие-то эти игровые ситуации, - сказала ЛТВ мама мальчика, - потом он несколько раз ударил его ногой по животу, по груди и по спине. А самый серьезный удар был рукой по голове. Мальчик сказал, что у него потемнело в глазах, и он подплыл к бортику. Пока приходил в себя, держался за бортик бассейна".

Потом пострадавший мальчик подплыл к тренеру Вячеславу Терновскому, но тот попросил его продолжить игру. Терновский заявил, что водное поло - это контактный вид спорта, в котором случаются неприятные столкновения, но никакой драки, по его словам, не было: "Чтобы кто-то кого-то открыто бил - такого не было. Я судил игру. Я все видел. Открытого нападения, конечно, не было".

Мальчик позвонил отцу и выбежал из спорткомплекса в одной майке и шортах. Отец приехал через несколько минут и встретил Токарева на улице.

"Еще на улице, когда муж пошел с ним нормально поговорить, тот сказал: "Пусть твой урод больше не показывается, иначе я с ним расправлюсь! Вы все получите!" Имеется в виду - вся наша семья. Потом он долго обзывался по-русски и угрожал, затем толкнул мужа. Так, слово за слово, и завязался конфликт", - рассказывает мама мальчика.

Отец мальчика избил Токарева и нанес ему телесные повреждения. Тот вызвал "неотложку" и полицию.

Госполиция информирует, что заявления поступили от обеих сторон конфликта.

"Конечно, в том, что произошло на тренировке в силовой ситуации, виноват Токарев - он должен был понимать, что против него играет ребенок. В том, что произошло потом, виноваты родители парня", - так рассуждает тренер Терновский.

Сам Терновский драку на улице не видел - он уже ушел, но его вызвали обратно после инцидента между отцом мальчика и Токаревым.

На контакт с ЛТВ Токарев не вышел.

Тренировки по водному поло в Инчукалнсе обеспечивает общество Sport star. Несколько лет назад оно было исключено из Латвийской федерации плавания за невыполнение финансовых обязательств.

Семья пострадавшего мальчика водила обоих своих детей на эти тренировки шесть лет. Мать мальчика - профессиональный спортивный педагог, она оценивает Терновского как очень хорошего специалиста.

Практика, когда дети тренируются параллельно взрослым, по ее словам, не является новой - она сама участвовала в тренировках и даже стояла на воротах.

"Я благодарна тренеру за то, что мои дети уже с пяти и восьми лет говорят по-русски идеально. У них не было других вариантов. Они смотрели, что делают другие, понимали эти слова и сейчас оба тоже хорошо выучили русский. Латышские дети к нам не ходят, так как многие не понимают, что там говорят и что происходит", - рассказала мама.

В больнице у пострадавшего мальчика диагностировано сотрясение мозга. У него также было несколько царапин на теле.

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