Дождь по Латвии будет идти весь день, усилится ветер: погода в пятницу

Синоптики прогнозируют порывы северо-западного ветра до 12-16 метров в секунду в Курземе, Земгале и на Видземском побережье.

Утром дождь ожидается на большей части страны, днем - во многих центральных и восточных регионах, а вечером - только в Видземе, Латгале и Селии.

Воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В Риге после дождливого утра засияет солнце, во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер будет дуть с северо-запада порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +13 градусов.

