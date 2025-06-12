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Денег нет и не будет! Глава Банка Латвии говорит твердое «нет»: как долго можно жить в долг?

Редакция PRESS 12 июня, 2025 20:41

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Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс рассказал о том, что экономика Латвии будет расти на несколько процентов или даже на доли процента, однако при этом не пообещал, что этот рост отразится в виде реальных денег, которые можно будет потратить, например, на закупку вооружения, строительство «Rail Baltica», поддержку компании airBaltic, индексацию пособий, стимулирующих рождаемость, и множество других вложений, список которых еще даже не определён.

На этой неделе Банк Латвии (БЛ) сообщил неприятную новость: экономика страны развивается медленнее, чем ожидалось в конце прошлого года. Согласно прогнозу БЛ на декабрь 2024 года, рост ВВП должен был составить 2,1%, но уже в июне пришлось признать, что, скорее всего, он достигнет лишь 1,2%.

Такое «падение» с 2% до 1% кажется на первый взгляд незначительным, но на деле последствия куда серьезнее. Дело в том, что даже запланированный рост на пару процентов означал не улучшение уровня жизни, а лишь его сохранение. А рост всего на 1,2% — это скорее падение, чем слабый подъём. Это связано не только с тем, что люди быстро привыкают к хорошему, но и с объективной необходимостью накапливать резервы — амортизационные фонды. Если этого не делать, начинают теряться уже достигнутые блага, в том числе услуги и другие важные процессы. Потеря того, что уже было достигнуто, ощущается особенно болезненно — гораздо болезненнее, чем если бы этого блага вообще не существовало. Именно поэтому и частные лица, и домохозяйства, и предприятия, и государства должны быть осторожны и не тратить все ресурсы на приобретение новых благ, забывая об обеспечении уже имеющихся. Создание резервов — это жизненная необходимость.

Возникает логичный вопрос: как долго можно жить в долг и за счёт надежд?

Рост ВВП на пару процентов в год позволяет поддерживать текущий уровень жизни — тот, который уже «надут» за счёт надежд на будущие доходы. Но как только экономика не обеспечивает эти доходы, начинаются проблемы. При этом увеличение и снижение ВВП в процентном выражении не равнозначны по последствиям. Один процент прироста — это далеко не то же самое, что один процент падения. Экономика в этом смысле похожа на человеческую природу: приятные ощущения — например, вкус сахара или приятный аромат — воспринимаются гораздо слабее, чем боль от укола или ожога.

Сейчас Латвия оказалась в такой ситуации, что для покрытия всех необходимых государственных расходов одного лишь роста ВВП на 2% недостаточно. Потребовался бы рост в 12% в год — как в так называемые «тучные годы» в прошлом.

Парадокс в том, что годы (или даже десятилетия) хронической недоинвестированности в жизненно важные для государства сферы теперь «приносят» хотя бы то, что и понижение прогноза роста ВВП с 2% до 1% уже не кажется трагедией — ведь даже 2% не смогли бы покрыть нужды. Поэтому Мартиньшу Казаксу пришлось пожелать правительству, а заодно и Сейму с самоуправлениями, научиться говорить «нет» — разного рода заявкам на финансирование. Он подчеркнул: «Бюджет не резиновый — на всё денег не хватит. И никто не обещал, что будет легко. Нужно принимать решения и чётко определять, от чего можно отказаться. В бюджете есть резервы. Только по закупкам — более пяти миллиардов евро. Там определённо можно повысить эффективность и найти деньги. Но в целом нужно научиться говорить “нет” и следить за тем, как расходуются средства. Другого выхода нет — приоритеты и отказ от остального».

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