Мадонна обручилась с молодым футболистом: кто ж этот счастливчик?

Журналисты выяснили, что 67-летняя Мадонна теперь тайно помолвлена с молодым возлюбленным Акимом Моррисом. Причем мужчина младше своей популярной избранницы почти вдвое, ему всего 29 лет.

Известно, что парочка встречалась на протяжении последних нескольких лет, их роман вызвал немало споров в соцсетях. Некоторые поклонники порадовались за насыщенную личную жизнь своего кумира, а другие не разделили подобной радости и посчитали, что новый парень звезды — обыкновенный альфонс, желающий прославиться благодаря известной пассии.

Как признался инсайдер из окружения пары, футболист относится к исполнительнице «лучше, чем кто-либо другой». Спортсмен бережет любимую и дает ей чувство уверенности. Да и в целом паре чужды эмоциональные качели, они наслаждаются каждым днем в спокойных и здоровых отношениях.

Однако источник не исключает, что певица будет делать брачный договор со спортсменом, ведь никто не может предугадать, как сложатся обстоятельства в будущем. «Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, так что никаких противоречий по этому поводу нет», — сообщил инсайдер.

Сейчас и жених, и невеста активно готовятся к предстоящей свадьбе. Поп-звезда уже практически определилась с местом проведения торжества, однако дата все еще находится под вопросом. Среди вариантов, которые рассматривает Мадонна, значатся Италия, Португалия и ее шикарное поместье в Ист-Хэмптоне.

При этом артистка мечтает о празднике в кругу самых близких и родных людей, без шумихи, прессы и нескончаемых вспышек фотокамер.

Напомним, что еще в мае этого года Мадонна была замечена на вечеринке, которую Моррис закатил по случаю своего 29-летия. Тогда певица пришла на праздник в телесном бюстгальтере, серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Помимо этого, исполнительница надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья.

Несмотря на моложавость, в 2023 году у мировой звезды начались серьезные проблемы со здоровьем. Мадонну обнаружили в нью-йоркской квартире без сознания. Медики срочно госпитализировали ее, и уже в больнице у пациентки выявили опасную бактериальную инфекцию, которая угрожала ее жизни.

«Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них», — вспоминала о сложном периоде певица.

Из-за случившегося певице пришлось отменить мировое турне. К счастью, с тех пор Мадонна на свое здоровье не жаловалась.