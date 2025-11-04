Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мадонна обручилась с молодым футболистом: кто ж этот счастливчик?

СтарХит 4 ноября, 2025 11:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Мадонна обручилась с 29-летним футболистом Акимом Моррисом. Сейчас парочка во всю готовится к предстоящей свадьбе, не забывая и о брачном договоре.

Журналисты выяснили, что 67-летняя Мадонна теперь тайно помолвлена с молодым возлюбленным Акимом Моррисом. Причем мужчина младше своей популярной избранницы почти вдвое, ему всего 29 лет.

Известно, что парочка встречалась на протяжении последних нескольких лет, их роман вызвал немало споров в соцсетях. Некоторые поклонники порадовались за насыщенную личную жизнь своего кумира, а другие не разделили подобной радости и посчитали, что новый парень звезды — обыкновенный альфонс, желающий прославиться благодаря известной пассии.

Как признался инсайдер из окружения пары, футболист относится к исполнительнице «лучше, чем кто-либо другой». Спортсмен бережет любимую и дает ей чувство уверенности. Да и в целом паре чужды эмоциональные качели, они наслаждаются каждым днем в спокойных и здоровых отношениях.

Однако источник не исключает, что певица будет делать брачный договор со спортсменом, ведь никто не может предугадать, как сложатся обстоятельства в будущем. «Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, так что никаких противоречий по этому поводу нет», — сообщил инсайдер.

Сейчас и жених, и невеста активно готовятся к предстоящей свадьбе. Поп-звезда уже практически определилась с местом проведения торжества, однако дата все еще находится под вопросом. Среди вариантов, которые рассматривает Мадонна, значатся Италия, Португалия и ее шикарное поместье в Ист-Хэмптоне.

При этом артистка мечтает о празднике в кругу самых близких и родных людей, без шумихи, прессы и нескончаемых вспышек фотокамер.

Напомним, что еще в мае этого года Мадонна была замечена на вечеринке, которую Моррис закатил по случаю своего 29-летия. Тогда певица пришла на праздник в телесном бюстгальтере, серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Помимо этого, исполнительница надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья.

Несмотря на моложавость, в 2023 году у мировой звезды начались серьезные проблемы со здоровьем. Мадонну обнаружили в нью-йоркской квартире без сознания. Медики срочно госпитализировали ее, и уже в больнице у пациентки выявили опасную бактериальную инфекцию, которая угрожала ее жизни.

«Я не думала, что выживу, и мои врачи тоже. Я не запомнила пять дней из своей жизни — или смерти. Я действительно не знала, где я была. Ангелы защищали меня. И мои дети были там — именно мои дети спасают меня каждый раз. Я проснулась, а все мои дети сидели вокруг меня. Я должна быть рядом со своими детьми, я должна жить ради них», — вспоминала о сложном периоде певица.

Из-за случившегося певице пришлось отменить мировое турне. К счастью, с тех пор Мадонна на свое здоровье не жаловалась.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз
«Нет ли тут преступления?» Пользователь соцсети озадачился всерьёз

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

