Сколько заживает разбитое сердце: от трёх месяцев до четырёх лет

Редакция PRESS 4 ноября, 2025 11:32

0 комментариев

Развод, расставание, «давай останемся друзьями» — всё это звучит как финал, но чаще всего это только начало. Начало той самой фазы, когда вдруг музыка в супермаркете покажется больнее, чем укол.

Но сколько длится этот эмоциональный карантин? Ученые решили измерить разбитое сердце в часах и процентах — и получили удивительно точные цифры.

Три месяца до первой улыбки.
Исследователи Вашингтонского университета проследили за людьми, пережившими расставание. Уже через три месяца уровень депрессии возвращался к исходному. Так что если вам кажется, что всё кончено — просто подождите 90 дней. Ваш мозг уже записывает нового персонажа в раздел «бывшие».

Год, чтобы вернуть самооценку.
После разрыва мы сомневаемся во всём: в себе, в зеркале, в будущем. Учёные из Берна выяснили, что самооценка восстанавливается примерно через год. Так что да, за 12 месяцев вы снова начинаете нравиться себе — даже без фильтров и лайков.

Четыре года — и он просто “тот парень из прошлого”.
По данным Университета Иллинойса, в среднем через 4,18 года эмоциональная привязанность исчезает. Всё — бывший превращается в абзац вашей биографии. Авторы Джи Чонг и Крис Фрэйли честно пишут: «С этого момента люди становятся просто кем-то, кого вы когда-то знали»

Что говорят психотерапевты.
Наоми Магнус из North London Therapy уверена: у разбитого сердца нет таймера. Всё зависит от длины отношений, уровня драмы и количества друзей, готовых подвозить пиццу. «Главное — дать себе прожить боль, а не прятать её под сериалами», — говорит она.

Другой специалист, терапевт Джонатан Эдди, добавляет: кто бросил первым, тот и восстанавливается быстрее. Но даже у тех, кого бросили, через год начинается новая глава, если не зависать в воспоминаниях.

«Разрыв — это как смерть маленькой вселенной. Но у любой вселенной есть шанс переродиться», — говорит Эдди.
Исследования показывают: сердце не вечное, но и не хрупкое. Оно просто нуждается в времени и внимании, как любая рана.

Так что если вам больно — считайте дни. Их нужно примерно 1 460, чтобы забыть навсегда.
А первые сто, чтобы снова захотелось жить.

Главные новости

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше
Важно

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

