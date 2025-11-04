Сколько заживает разбитое сердце: от трёх месяцев до четырёх лет

Но сколько длится этот эмоциональный карантин? Ученые решили измерить разбитое сердце в часах и процентах — и получили удивительно точные цифры.

Три месяца до первой улыбки.

Исследователи Вашингтонского университета проследили за людьми, пережившими расставание. Уже через три месяца уровень депрессии возвращался к исходному. Так что если вам кажется, что всё кончено — просто подождите 90 дней. Ваш мозг уже записывает нового персонажа в раздел «бывшие».

Год, чтобы вернуть самооценку.

После разрыва мы сомневаемся во всём: в себе, в зеркале, в будущем. Учёные из Берна выяснили, что самооценка восстанавливается примерно через год. Так что да, за 12 месяцев вы снова начинаете нравиться себе — даже без фильтров и лайков.

Четыре года — и он просто “тот парень из прошлого”.

По данным Университета Иллинойса, в среднем через 4,18 года эмоциональная привязанность исчезает. Всё — бывший превращается в абзац вашей биографии. Авторы Джи Чонг и Крис Фрэйли честно пишут: «С этого момента люди становятся просто кем-то, кого вы когда-то знали»

Что говорят психотерапевты.

Наоми Магнус из North London Therapy уверена: у разбитого сердца нет таймера. Всё зависит от длины отношений, уровня драмы и количества друзей, готовых подвозить пиццу. «Главное — дать себе прожить боль, а не прятать её под сериалами», — говорит она.

Другой специалист, терапевт Джонатан Эдди, добавляет: кто бросил первым, тот и восстанавливается быстрее. Но даже у тех, кого бросили, через год начинается новая глава, если не зависать в воспоминаниях.

«Разрыв — это как смерть маленькой вселенной. Но у любой вселенной есть шанс переродиться», — говорит Эдди.

Исследования показывают: сердце не вечное, но и не хрупкое. Оно просто нуждается в времени и внимании, как любая рана.

Так что если вам больно — считайте дни. Их нужно примерно 1 460, чтобы забыть навсегда.

А первые сто, чтобы снова захотелось жить.